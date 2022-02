ЛИПЕЦК: На Fox Rock Fest со своим шоу едет Little Big!

К лайн-апу международного фестиваля присоединится российская панк-поп-рейв-группа, под песни которой танцуют во всем мире. Группа, чьи клипы собрали более 3 миллиардов просмотров, в июне исполнит свои хиты на Зеленом острове в Липецке.

Skibidi, Faradenza, Hypnodancer, We are Little Big, We are Little Big и Go Bananas прогремят с главной сцены Fox Rock Fest 25 июня. Little Big пополнят мощный лайнап фестиваля, в котором уже есть The Hatters, Кис-Кис, Gone Fludd, Френдзона, группа «Нервы», SHORTPARIS, «Пошлая Молли», Wildways, ATL, Дора и калифорнийцы FEVER 333.

Известные далеко за пределами России Little Big по-прежнему во всех новостях: за последний год они успели отказаться от Евровидения, создать коллекцию виртуальных NFT-скульптур, выпустить альбом с американским артистом Oliver Tree. Пока новый тур группы стартует с конца августа, так что Fox Rock Fest одна из ближайших возможностей увидеть знаменитое эпатажное шоу.

Фестиваль состоится 24-26 июня — в эти дни на 3-х сценах выступит около 50 артистов, так что громкие анонсы из Липецка продолжатся!

