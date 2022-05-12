Eyelish и его взгляд на битловскую Michelle

В эту пятницу, 13 мая 2022 года, казахстанский композитор и исполнитель Eyelish выпустит первый сингл в сольной карьере — Michelle. В песне участник популярного бойз-бэнда The Jigits Алишер Егембердиев рассказывает о том, какую грусть испытывает герой от потери человека из-за расставания.

Michelle — это консистенция проверенного звучания и доброй лирики в лучших её традициях. Лейтмотивом композиции становится разлука двух любящих людей. Ощущение разлуки, при этом умиротворенное принятие под светлым оттенком грусти. И если расставание — это маленькая смерть, то в песне Алишера Любовь не умирает, а метафорично отправляется рейсом в один из самых романтичных городов мира — Париж. Герою остается лишь текстом сублимировать: «Улетаешь от меня теперь Je t’aime».

«Оказывается, хорошие треки рождаются спонтанно. Так и произошло с этой песней одной поздней ночью на студии в Алмате. Аранжировку написал мой хороший друг Ренат Аубакиров. Он, в свою очередь, дополнил произведение очень вкусным sound-дизайном и придал музыкальный лоск. Ко мне же музой пришла битловская Michelle. Подсознательно очень тянуло к этой французской атмосфере», — рассказывает Алишер.

Представляя аудитории песню, Eyelish также предается размышлениям о творчестве, музыке и их тесной связи с эмоциями творца:

«Художник должен быть голодным. Действительно, сильная волна вдохновения приходит в моменты терзаний, лучшие материалы создаются во времена душевных переживаний. Они мотивируют делиться чувствами через творчество».

С 13 мая песня Michelle — Eyelish доступна на всех стриминговых платформах.

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