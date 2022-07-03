Ежегодный музыкальный фестиваль блогеров TTFEST 2022 состоялся!

29 июня в столичном Главклубе прошел ежегодный музыкальный фестиваль представителей отечественной блогосферы (Yappy, YouTube, Tik-Tok, LIKEE) TTFEST. Не смотря на летний сезон мероприятию удалось собрать огромное количество росийских блоггеров.

В этот раз фестиваль был поделен на 2 акта, в первом исполнением своих хитов всех гостей мероприятия порадовали уже ставшие популярными: Nastya Star, Skubi, Кирилл Скрипник, Настя Негода, Stazzy, Divineboyyyy, Жора Макаров, Kladov, Алина Рябых, Алекс Анохин, Настя Ермак, группа After School, Александр Скрип, Никита Златоуст, Рома Риччи и многие другие. Традиционно, в роли ведущей мероприятия выступила певица, блогер и режиссер- Nastya Star.

Хедлайнером TTFEST в 2022 году стал яркий артист и блоггер, представитель нового поколения – Егор Шип. Он обладает уникальным голосом и яркой харизмой. Его музыка о любви, поэтому у молодого артиста большое количество поклонниц, не устоявших перед его талантом и привлекательной внешностью. Второй акт фестиваля стал его сольным концертом.

Из приглашённых гостей были известные блогеры, актеры, артисты, музыканты: Павел Дворецкий, Фросик, Талия Белка, Владимир Фирсов, Владимир Ермак, Аркаша Istokiya, Раби Халили, Алиса Муса, участницы реалити-шоу «Пацанки» и многие другие.

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