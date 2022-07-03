Женщины-лидеры обратились к молодежи

Команда «Прекрасное Создает Великое», созданная в рамках программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», открыла путь в большом проекте с исследования смыслового поля молодежи российских регионов.

Проект «Код: Россия», как предполагает команда, сможет помочь поколению «старших» и поколению «молодых» найти контакт и достичь взаимопонимания, а также найти возможные варианты развития молодежной политики в регионах России.

Состав команды – профессионалы в различных областях: политконсультант и PR-эксперт Алена Август, самый молодой член Общественной палаты РФ Алена Булгакова, заместитель министра национальной и региональной политики Республики Карелия Наталья Баринова, руководитель аналитического отдела МОО «Индустриальное сообщество» Валентина Зайретдинова, заместитель руководителя исполкома московского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Елиферова, Председатель Комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Жукова, Заслуженный врач России, Председатель Дагестанского республиканского комитета Профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева.

Исследование, как считают женщины-лидеры, поможет оценить спектр интересов, опасений и надежд молодежи, увидеть сборный портрет «старшего поколения» их глазами и найти разницу между тем, что думает молодежь о себе, и что, как считают молодые люди, думает о них власть, бизнес и чиновники.

По словам команды, важно было уйти от стандартных опросов, сравнимых с ЕГЭ, когда надо «угадать» верный ответ, именно потому был выбран более сложный путь свободных ответов на открытые вопросы. В исследовании принимают участие молодые люди нескольких регионов России.

Задача проекта, как говорят участницы команды — содействие формированию общего кода и системы ценностей на основе взаимопонимания и диалога, помощь молодежи в адаптации к политической, экономической и социальной среде, создание площадки, где молодежь сможет себя проявить и в дальнейшем найти варианты самореализации, а представители «старшего поколения» — найти ценные перспективные кадры и партнеров.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко видит в проекте «Код: Россия» потенциал для выработки новых подходов к молодежной политике: «Проблема «отцов и детей» – это, наверное, одна из самых вечных задач, с которым приходится сталкиваться обществу. Но каждое поколение решает ее по-своему. В современных условиях, когда Россия строит цифровую экономику, развивая инфраструктуру информационных связей, важно найти такие подходы к молодежи, которые основаны на равноправном диалоге. Принципиально важно, что не молодежь идет за «сообществом взрослых», за государством, а наоборот, старшее поколение должно выработать зрелое понимание, что только в союзе с молодыми нам всем удастся построить крепкое будущее. Подходы, которые предлагает команда «Прекрасное Создает Великое», основаны как раз на таких принципиальных позициях, и это залог того, что в итоге благодаря проекту «Код: Россия» и другим инициативам, которые ему последуют, родится новый путь развития молодежной политики. Это чрезвычайно полезный и очень своевременный проект».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил: «Очевидно, что каждая попытка понять поколение уже выросших детей — это всегда запрос со стороны взрослых и он связан с попыткой переустановить «родительский контроль» и наделить бывших детей уже недетским статусом. Ведь если в прежнем традиционном обществе фаза молодости это понятие больше биологическое, то в современном урбанистическом — больше понятие статусное, а для «старших» это ещё одна попытка продлить контроль «социальной беременности». Хочет ли сама молодёжь быть особым социальным субъектом — не уверен. Для молодёжи характерна инфантильность и вместе с тем попытка быть на равных, но по-особому. С другой стороны, молодость — это период социального обучения, освоения, а со стороны общества — период льготирования и заботы о тех, кто идёт на смену. Сегодня на смене эпох разрывы по ряду вопросов глубоки, и не весь общественный опыт молодыми принимается, да он и не нужен им весь. Лучший подход — это диалог с молодежью. И надо искать к этому пути. Исследование — хороший старт для такого проекта».

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации с 2020 года. В текущем году впервые в партнерстве с Россотрудничеством был организован международный поток программы – это 176 участников из России и зарубежных стран.

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