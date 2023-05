На V ECG Film Festival в Лондоне проходят Дни Казахстана

26 мая 2023 года, в рамках Дней Казахстана на V ECG Film Festival в Лондоне, прошел превосходный вечер казахской культуры. Начался он с показа клипа The Story of One Sky популярного казахского артиста Димаша. Мероприятие было организовано совместно с фан клубом певца в Великобритании, который возглавляет Джилл Бичам.

Восхитительное музыкальное видео вызвало бурные аплодисменты. Главным элементом клипа является потрясающий голос Димаша, который заставляет слушателей остановиться на мгновение и просто наслаждаться каждой нотой.

Затем на сцене кинотеатра Premier Cinema Romford прошла дискуссия с участием руководства британского фан клуба Джил Бичам, Себи Данн и известного британского поэта и хранителя Евразийской Творческой Гильдии, Джоном Фардоном: “Мы в Лондоне восхищаемся талантом и творчеством Димаша, желаем ему новых ярких и креативных идей и безграничного творческого успеха.”

Гости фестиваля могли насладиться творчеством художников участников арт-каталога “The Great Steppe Treasury” изданного престижным британским издательство Hertfordshire Press, в который вошли работы сразу пяти художников из Казахстана: Саид Аширбаев (Шымкент), Зейнелхан Мухамеджан (Алматы), Жазира Джанабаева (Алматы), Куттыбек Жакып (Шымкент), Дарья Залесская (Алматы). Каталог был также отправлен в ТОП-10 арт-галерей Лондона. Отдельным вниманием была удостоена работа выдающегося художника портретиста из Алматы, Лидии Дроздовой чья работа ( портрет Марии Шевель) заняла почётное место в галерее Daniel’s view на фестивале.

Вечер завершился просмотром фильма The Crying Steppe (режисер Марина Кунарова, продюсер Ерлан Маликов).

The Crying Steppe прекрасный пример кинематографа Казахстана, непременно заслуживающий внимания зрителей. Фильм основан на реальных исторических событиях, выпавших на долю коренного населения Казахстана в 1920-1930-е годы.

Один из организаторов кинофестиваля ECG Film Festival - 2023 Тимур Ахмеджанов подчеркнул, что такие мероприятия являются важным шагом в сохранении и развитии казахского искусства, а также укреплении связей между разными культурами и народами в Евразии.

Дни культуры Казахстана проходят на кинофестивале V ECG Film Festival с 25 по 30 мая 2023. Они включают в себя показы фильмов из Казахстана, презентации художников, музыкальное выступление стипендиата Болашак - Ерлана Рыскали и презентацию новых книг Дулата Исабекова, изданных Hertfordshire Press на английском языке.

