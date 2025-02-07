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Фабрика хитов, много музыки и иммерсив от Владимира Канухина: презентация нового сезона Wink.ru

editor
By editor
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Владимир Канухин. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru
Владимир Канухин. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

Главные ньюсмейкеры киноиндустрии, амбициозные прогнозы, презентация новых проектов и атмосферные музыкальные паузы. А также перформанс-самопробы актера Владимира Канухина на протяжении всего вечера. Три года подряд, в феврале, онлайн-кинотеатр Wink.ru делится своими итогами и планами, впервые — в формате Music Hall.

Презентация прошла в столичном кинотеатре «Октябрь» 6 февраля. Среди гостей вечера были замечены звезды киноиндустрии Фёдор Бондарчук, Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Сергей Бурунов (российский голос не только Леонардо Ди Каприо, но и презентации Wink.ru в этом году), Глеб Калюжный, Саша Бортич, Рузиль и Азиза Минекаевы, Ярослав Могильников, Анастасия Уколова, Стася Милославская, Елизавета Ищенко, Иван Добронравов, Денис Шведов, Евгений Сангаджиев, Сергей и Ника Жуковы, Даниил Воробьев, Анар, Ангелина Стречина, Григорий Верник, Лиза Шакира, Катя Кабак, Виктор Чабан, Дмитрий Куличков, блогеры Алексей Жидковский, Юлия Коваль, Карина Нигай, певица Асия, шоумен Константин Анисимов, блогер и актриса Кира Медведева и другие.

Федор Бондарчук. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru
Федор Бондарчук. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

Генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук и креативные продюсеры «НМГ Студии» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев рассказали о ближайших новинках 2025 года. Среди ожидаемых проектов — историческая драма «Челюскин. Первые», которая выйдет на Wink.ru уже 20 февраля, а также драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях, премьера которого запланирована на март. Новый сезон «Фишера» представили роликом, в котором появились как бессменные Иван Янковский и Александр Яценко, так и новые герои.

Продюсеры также представили новые мюзиклы: комедийный сериал «ВИА Васильки» от «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» про возрождение популярной группы 70-х с Игорем и Григорием Верниками в одной роли, а также романтический комедийный мюзикл «Москва слезам не верит. Все только начинается» (рабочее название) от Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова, снятый по мотивам советской классики, с Иваном Янковским в главной роли.

Кроме того, анонсированы выходы продолжений сериалов «Любопытная Варвара», «Ухожу красиво» и «Дети перемен».

На презентации также показаны первые кадры из новых совместных проектов Wink.ru и телеканалов СТС и РЕН ТВ. Их представили главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов и заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. Антон Федотов анонсировал продолжение семейных комедий «Молодежка», «Ивановы-Ивановы» и «Папины дочки. Новые». Помимо продолжения этих популярных сериалов, выйдут и новинки — проекты «Граница миров», «Митрич», «Красивая жизнь», «Осторожно, люди!». Михаил Тукмачев анонсировал выход сериалов «Смерш 1944», «Операция Карпаты 2», «Грачи» и «Пираты XXI века».

Антон Володькин и Александр Косарим. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru
Антон Володькин и Александр Косарим. Фото © Ксения Угольникова, пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

О деловых успехах видеосервиса рассказали генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин и директор по контенту Александр Косарим. Количество зрителей за прошедший год увеличилось на 30% и составило 44 млн человек. Выручка компании за прошлый год выросла на 21%. Каждый третий подписчик Wink.ru посмотрел проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Более 70% аудитории онлайн-кинотеатра смотрели проекты из линейки Wink Originals («Ландыши. Такая нежная любовь», «Комбинация», «Библиотекарь», «Фишер» и другие).

Антон Володькин рассказал также о выходе онлайн-кинотеатра на международный рынок. С 2022 года видеосервис доступен в Армении, а с начала этого года доступ к качественным фильмам и сериалам, представленным на Wink.ru, получили жители Беларуси.

За атмосферу вечера отвечали музыканты и танцоры с живыми выступлениями на приветственной части, дуэт NANSY&SIDOROV с саундтреком к новому хиту Wink.ru «Ландыши. Такая нежная любовь» (голосом NANSY поет главная героиня «Ландышей» в исполнении Ники Здорик), группа Jukebox trio и актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора группы «Комбинация» в одноименном сериальном хите прошлого года. Весь вечер актер пытался представить продюсерам идею собственного проекта, появляясь в самых неожиданных моментах: во время выступления музыкантов в холле, в видеообращении в момент выступления Александра Косарима и даже под потолком кинотеатра, летая на тросах. Презентация нового сезона и перформанс Владимира Канухина завершились большим музыкальным номером.

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