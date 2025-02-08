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«У меня появилась зависимость от красоты»: стилист Алексей Сухарев рассказал Анфисе Чеховой, как пришел в профессию 

editor
By editor
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стилист алексей сухарев и анфиса чехова
Фото © пресс-служба ТВ-3

На ТВ-3 вышел новый выпуск шоу «Вкусно с Анфисой», в котором гости рассказывают интересные истории из детства и готовят любимые детские блюда. В этот раз на кухню к Анфисе Чеховой пришёл стилист и телеведущий Алексей Сухарев. Он рассказал ведущей о своей первой любви, жизни на Севере и о том, как финансист по образованию стал стилистом. 

Алексей Сухарев родом из Магадана. Его родители — инженеры, из-за чего детство Алексея было наполнено путешествиями по Северу России.  Наверное, поэтому Алексей предложит приготовить поистине северное блюдо — гречку с сосисками и свекольный салат с чесноком и грецкими орехами. 

Правда, в школе будущий стилист пошел в Москве. Алексей рассказал, что он всегда тяготел к гуманитарным наукам несмотря на то, что после школы пошел учиться на финансиста. 

Учась в университете, он одевался в секонд-хендах и искал там брендовую одежду, в которой в то время еще никто не разбирался. Тогда ему стало нравиться выделяться из толпы и Алексей получал первые комплименты о своем внешнем виде. Судьба сама привела его в профессию, когда он работал администратором. 

«Я работал администратором на Евровидении в Москве, в 2009 году. Это случайно получилось — мне позвонил знакомый знакомого, который искал администраторов, которые знают английский. После этого я уже через знакомых узнал, что на «Модный приговор» нужны главные редакторы. «Люблю эту передачу и хочу там работать», — подумал я и отправился туда. Я со своим финансовым образованием предложил им даже работать за бесплатно. Это работает всегда! Меня увлекал процесс поиска героев и эта финальная точка их преображения. Вот эта зависимость от красоты появлялась у меня именно тогда. И я начал это развивать. Мне хотелось самому делать красивый финал», — расскажет стилист.

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