Фантасмагория и экзистенциализм в Булгаковском Доме: премьера спектакля-читки «Роковые яйца»

30 июня 2022 года в музее-театре «Булгаковский Дом» в рамках фестиваля-лаборатории «Новое Прочтение. Классика на все времена» состоится премьера спектакля-читки «Роковые яйца» по одноименному произведению Михаила Булгакова и торжественное открытие выставки. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль-читка «Роковые яйца» — это фантасмагорическая попытка разобраться в вопросе экзистенциального выбора. Умыть руки на гребне успеха, сохранив свой статус, или стоять до конца на своей идее, и возможно потерять жизнь ради нее? Имеет смысл столь сильная жертва, и имеет ли смысл сохранять свой статус таким путем? Быть может, это только отсрочка, и в будущем будет еще хуже? Булгаков — потрясающий мастер ставить героев своих произведений перед выбором такого уровня сложности.

В качестве приглашенной звезды в спектакле принимает участие народный артист РФ, артист кино и Малого академического театра Валерий Афанасьев, который имеет огромный опыт создания образов властных, экспрессивных, но талантливых людей. Валерий Алексеевич и молодые энергичные участники лаборатории составляют уникальный, сбалансированный ансамбль, способный выражать весь спектр заложенных Булгаковым в это произведение смыслов.

«Наша постановка отражает скоротечность принятия сложных, и порой ошибочных решений. Особенность, заявленная нашей лабораторией, а именно то, что приглашенная звезда читает текст, а не готовит заранее роль, как нельзя лучше ложится на материал и идею булгаковских «Роковых яиц». Профессора Персикова жизнь захватывает и заставляет совершать недообдуманные, недоосмысленные решения. Он «не готов», так же как и наша приглашенная звезда. А вот жизнь вокруг, как и участники лаборатории, готова, и кружится с главным героем в осознанном трагическом танце ошибок и запоздалых осознаний. Лаборатория стала для меня интересной новой творческой задачей в самом конце сезона, когда, казалось бы, уже нет сил и хочется просто дожить до летнего отпуска. Участники открыли во мне «второе дыхание», и захотелось нестись в театр и создавать что-то действительно красивое в сжатые сроки», — рассказывает режиссер Петр Жихарев, актер Малого театра России.

«Роковые яйца» одновременно обладают простым и понятным сюжетом, и изобилуют огромным количеством символов и литературных интертекстов. Именно такое сочетание сделает этот спектакль интересным для публики с любым уровнем требовательности к сценическому искусству.

«Масштабный фестиваль «Новое Прочтение. Классика на все времена» стал для нас новым опытом, и мы уже можем гордиться результатами: созданные участниками арт-объекты становятся частью музея-театра «Булгаковский Дом» и будут презентованы на торжественном открытии выставки, премьеры постановок уже ожидают своих первых зрителей. Насыщенная атмосфера фестиваля неизбежно вовлекает в мир, созданный писателем, всех посетителей. Главной задачей мы видели возрождение интереса к углубленному изучению творчества Булгакова и успешно с ней справляемся. Впереди еще несколько ярких событий в рамках фестиваля, которые мы старательно готовим для наших зрителей», — делится Наталья Склярова – куратор творческой лаборатории «Прочтение», исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом», член Союза Театральных Деятелей РФ, член международного союза музеев.

Спектакль состоится 30 июня 2022 в 19.00. Перед ним, в 17.00, пройдет открытие выставки, которая также стала результатом работы дизайн-лаборатории фестиваля «Новое Прочтение. Классика на все времена».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.