Раскаленные капли. В музее-заповеднике Царицыно представили авторское декоративное искусство

В художественном сериале «Дни и годы Николая Батыгина» (реж. Л. Пчелкин, 1987) главный герой устами Вадима Спиридонова говорил: «Время люди делают, какие люди, такое и время». В той семейной саге о династии стеклодувов в корне повествования – рассказ о мастере, дарившем людям и красоту, и умение. Об этом фильме вспомнила я на открывшейся экспозиции.

Выставка «Основные элементы» — метафорична. Стихии земли, воды, воздуха, огня представлены сколь рельефно, столь и в движении, полете, причудливом сочетании. Мастерам 1960-1980-х из Ленинграда, Владимира, Лыткарино, республик Прибалтики, Украины, Казахстана, Армении, Грузии были не чужды не только умение, но и выдумка, артистизм, искусность. Сочно блюдо «Калиновый вечер» Владимира Яснецова, из морских глубин поднялся Нептун Элллинор Пийпуу (Эстония), табуном плывут лошади Изабеллы Кролле – художницы из Латвии.

Мастерам, создававшим произведения из стекла, фарфора, керамики, творящим отдельные композиции на гобеленах, были подвластны все элементы природных стихий. В их произведениях все: морские волны и глади, мотивы трав и цветов средней полосы России, неяркое сияние огня, хрустальный иней. Им не чужды были вулканические породы Камчатки, Гималаи, океанские глубины, мифологические существа. Виртуозность, ажурность, высочайшая техника и способность мыслить образами соединены в таланте представленных художников.

Выставка открыта до 24 марта 2024 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.