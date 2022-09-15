Юбилейный концерт Московского ансамбля духовной музыки «Благовест»

Концертом «Москва! Как много в этом звуке…» Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» отметит 2 октября в Большом зале Консерватории своё 35-летие. Созданный в 1987 году заслуженной артисткой России Галиной Кольцовой, Ансамбль завоевал репутацию «высокого эталона» русской духовной культуры.

В музыкальной части программы прозвучит монументальная кантата Петра Ильича Чайковского «Москва». Это непревзойдённое музыкальное воплощение державной идеи «Москва — Третий Рим» было написано Чайковским по случаю коронования государя Императора Александра Третьего. Также будет впервые представлено новое сочинение композитора Антона Вискова на поэму протоиерея Артемия Владимирова «Молчание Преподобного Сергия», посвящённое светоносному образу Игумена земли Русской. Зрителям и слушателям предстоит встреча с вдохновенным музыкально-поэтическим повествованием о жизни и духовном подвиге Сергия Радонежского , 600-летие обретения мощей которого мы отмечаем в этом году.

Антон Висков, композитор: В основе цикла «Молчание Преподобного Сергия» — одноименная поэма отца Артемия, которую по жанру я бы позволил себе определить как «поэтическое житие». Соответственно и свою музыкальную работу я бы назвал «музыкально-поэтическое житие в шести клеймах», — отсылка к традиционному иконографическому жанру. В мелодическом материале сочинения преобладает опора на традиции духовных стихов, песен и кантов, а также канонических церковных песнопений. В исполнении примут участие замечательные солисты: Светлана Полянская, Евгения Сегенюк, Димитрий Степанович.

В концерте также примут участие Симфонический оркестр Московской Консерватории под управлением лауреата международных конкурсов Вячеслава Валеева, солисты Московских оперных театров и Ансамбля «Благовест».

Дирижируют: маэстро Вячеслав Валеев и художественный руководитель и основатель Ансамбля «Благовест», заслуженная артистка России, академик Международной Академии творчества Галина Кольцова.

Начало концерта в 14.00.

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