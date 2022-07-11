Федерация креативных индустрий представила новые проекты на RCW 2022 и заключила соглашения с регионами

Федерация креативных индустрий (ФКИ) приняла активное участие в третьей по счёту Российской креативной неделе – Russian Creative Week-2022. На главном в стране событии для креативного сектора ФКИ представила свои масштабные проекты включая 100 Most Creative Russians и Wonderussia. Председатель правления ФКИ Александр Аузан выступил модератором заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура», а генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов подписал семь стратегических соглашений и в качестве спикера принял участие в ряде панельных дискуссий.

Российская креативная неделя прошла с 7 по 10 июля в Парке Горького. Одно из её важнейших событий – выездной заседание Государственного совета по направлению «Культура». Тема заседания: «О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях». В мероприятии приняли участие начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и его заместитель Александр Журавский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, председатель ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) Андрей Кричевский, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников, заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова. Модераторами выступили декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель правления ФКИ Александр Аузан и директор Российской креативной недели и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Магистральной темой заседания стала необходимость создания федерального государственного органа, который бы курировал развитие креативных индустрий в национальном масштабе. Разговор на эту тему открыл Сергей Новиков. «Нужно найти оптимальную организационно-правовую форму», – сказал он. – Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий». С ним согласилась Татьяна Мрдуляш, отметив, что в настоящее время на региональном уровне используются разные практики регулирования и поддержки креативных индустрий. «Приводить к единообразию всё это не нужно, – уверена она. – Лучше договориться о понятиях более высокого уровня» и задать федеральную рамку. Андрей Кричевский привёл в пример создание общероссийской общественно-государственной организации, которую он возглавляет: РЦИС позволяет успешно защищать права на интеллектуальную собственность в национальном масштабе. Александр Аузан, подводя итоги заседания, также сослался на этот опыт. По его мнению, именно создание федерального проектного офиса в форме общественно-государственной организации (ОГО) имеет наибольшую перспективу.

Ещё один важный вопрос, поднятый на заседании: необходимость найти механизмы для сохранения правового поля в области интеллектуальной собственности несмотря текущий разрыв геополитических отношений и уход с российского рынка многих международных компаний. Звучали и другие интересные предложения. Например, Вадим Дуда предложил создать электронную библиотеку для участников креативных индустрий, а Алексей Черников – цифровую платформу для продвижения российских IT-продуктов за рубежом, в частности, на рынке Азии.

В рамках Российской креативной недели ФКИ презентовала ключевые проекты, задуманные или реализованные за первые полтора года своего существования:

национальное исследование 100 Most Creative Russians (www.100mcr.com) и его региональные аналоги;

онлайн-витрина локальных креативных продуктов Wonderussia («Дивнороссия», весной 2022 года проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив);

профильное b2b-медиа для представителей креативных индустрий «Красная кнопка ФКИ» в Telegram (t.me/s/redbuttonCIF);

«Креатон-Хакатон» – проект по развитию малых населенных пунктов.

В презентации приняли участие директор департамента развития креативной экономики АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Светлана Софронова, руководитель департамента взаимодействия с органами государственной власти и индустриями АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко, директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина, директор АНО «Креативная экономика» Елена Гребенева, председатель Комитета по развитию креативных индустрий Торгово-промышленной палаты Ростовской области Оксана Коростиева. Модератором выступил генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов, который в течение Российской креативной недели также принял участие в качестве спикера во многих мероприятиях форума: дискуссии о креативных кластерах в регионах, обсуждении подготовки кадров для креативных индустрий в рамках среднего образования, церемонии награждения конкурса молодёжных проектов «Лучшие среди равных» и других.

Для реализации новых проектов ФКИ подписала стратегические соглашения с АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» (Красноярск), Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования», АНО «Центр 800», фондом «Ульяновск – культурная столица», московским центром развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры «Агентство креативных индустрий».

«Российская креативная неделя является отсечкой роста креативных индустрий в стране, – говорит Игорь М. Намаконов. – То, какое состояние сектора фиксируют эксперты, какие вопросы обсуждают на панелях, какие решения принимают во время дискуссий во многом определяет повестку следующего года. ФКИ в этом году была как никогда интегрирована во все ключевые события и обсуждения со своими предложениями, продуктами и идеями. И для меня это показатель возрастающей роли нашего объединения для рынка».

Из-за плохих погодных условий была перенесена премьера документального фильма «Псковский креативный путь», созданного во время исследовательской экспедиции экспертов ФКИ для АНО «Креативная экономика» (полевое исследование по изучению креативного потенциала территорий охватило семь малых населённых пунктов Псковской области: Середка, Печоры, Палкино, Пушкинские горы, Усвяты, Себеж и Порхов). Кроме того, перенеслась презентация индекса креативного потенциала по результатам исследования ВЭБ.РФ, в проведении которого ФКИ оказывала экспертную поддержку. Оба мероприятия состоятся в ближайшее время на ведущих площадках Москвы и Пскова.

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