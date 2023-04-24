В Московской консерватории представили праздничную литературно-музыкальную композицию «ПАСХА КРАСНАЯ»

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представил 23 апреля уникальную программу, в которую вошли избранные пасхальные духовные стихи и песни, воссозданные на основе старинных записей композитором АНТОНОМ ВИСКОВЫМ.

В пасхальный концерт также вошли произведения классиков русской духовной музыки: Василия Титова, Дмитрия Бортнянского, Александра Кастальского, Павла Чеснокова.

Ведущим концерта выступил известный московский пастырь, проповедник и писатель, протоиерей АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВ. Он не только поделился с аудиторией размышлениями, всегда глубокими, порою совершенно неожиданными, но и представил слушателям новые поэтические творения. Дирижер – основатель и художественный руководитель Ансамбля «Благовест», Заслуженная артистка России Галина Кольцова.

Концерт состоялся в знаменитом по своим акустическим параметрам и красоте интерьера Рахманиновском зале Московской консерватории - этой своеобразной «Мекке» отечественного хорового искусства.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.