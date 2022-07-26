7 августа с 12 до 22 часов состоится атмосферный фестиваль экстатично счастливого образа жизни «Ecstatic Sensation White» на живописном берегу Строгинского залива. Организатор фестиваля: Ecstatic Dance Moscow — сообщество людей, объединенных любовью к танцу, свободе и творчеству. Целый день над бескрайней водной гладью Строгинского залива будет звучать качественная музыка признанных российских и международных музыкантов: DJ Aman (Россия), ​​ DJ Yarun Dee (Нидерланды), DJ Иван Суворов, (Россия), перкуссионист Андрей Танзю (Россия), Битту Маллик (Индия), Артур Ахмедеев и группа Джангала (Россия) и многие другие признанные лидеры электронной и этно музыки.

На 10 фестивальных пространствах будут представлены:

Масштабный Ecstatic Dance на 3500 человек;

Большой йога-шатер от Organic People;

Обширный маркет от качественных осознанных брендов, а также вкусной и здоровой еды;

Практики и мастер-классы на любой вкус от гвоздестояния до ароматерапии;

Пространство для детских игр и творчества;

Лекторий по темам ЗОЖ, аюрведы, нейрологии и основам медитаций;

Нетворкинг зона Открытого диалога и общение с близкими по духу людьми на самые волнующие темы — от бизнеса до осознанного партнерства в паре;

Феерическое вечернее Ecstatic Dance шоу!

«Ценность фестиваля экстатично счастливого образа жизни «Ecstatic Sensation White» не только в насыщенной программе, качественной музыке, красивом пространстве, именитых мастерах и экспертах. Мы строим сообщество близких по духу людей вокруг ценностей, которые ведут к изобилию и процветанию в жизни. Мы верим, что современному человеку нужна поддержка созвучному ему по ценностям окружения для реализации своего пути и предназначения. Мы строим именно такую среду, которая питает, вдохновляет и расправляет крылья за спиной. Мы планируем проводить наш фестиваль несколько раз в год. И, это не считая, наших еженедельных событий, которые проходят каждое воскресенье и среду, вот уже более 5 лет. У человека, который пришел на «Ecstatic Sensation White» будет возможность познакомиться с людьми через практики, зоны открытого диалога, танец и организованный нетворкинг, а потом продолжить это общение на наших еженедельных встречах. Наша задача — популяризация счастливого образа жизни, здорового гедонизма и экологичного отдыха в гармонии с природой. Благодаря свободному танцу и Ecstatic Dance можно почувствовать свою истинную природу, ощутить состояние наполненности и вдохновения, желания расти, делится, развиваться, любить и созидать, без каких-либо допингов», — так комментирует миссию фестиваля Аман Стрелков, основатель сообщества Ecstatic Dance Moscow.

Дресс-код фестиваля – все в белом, как отражение чистоты, единения и празднования жизни. Ожидается порядка 3500 посетителей, 10 фестивальных зон, 10 часов качественной музыки, практик и общения. Часть средств, полученных от фестиваля, будут направлены на организацию мероприятия, приуроченного к открытию социального центра ИРиС благотворительного фонда «Поверь в Добро» из города Старый Оскол Белгородской области.

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