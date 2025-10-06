Оплата публикаций

Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»

полдень - сериал - братья стругацкие - жук в муравейнике

Завершились съемки сериала «Полдень», основой которого стал всемирно известный роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Роман написан в 1979 году Аркадием и Борисом Стругацкими, советскими писателями, признанными классиками мировой научной фантастики. Именно произведение «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только  найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.  

Режиссёром нового сериала выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Тёлки» и «Номинация». Художником по костюмам выступит Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»). Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец (KION), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko). Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Роли в новом сериале исполнили: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин и другие.

Клим Козинский, режиссер-постановщик: «На мой взгляд, в истории отечественного кино пока нет хорошего опыта с точки зрения фантастики — классно ее никто не снимает. Есть неплохие арт-работы в этом направлении, но для широкой аудитории чего-то действительно крутого нет. Поэтому мы очень постарались и потратили время на изучение чужих ошибок, чтобы их избежать и сделать действительно ноу-хау в этом жанре».

Максим Матвеев, исполнитель роли Льва Абалкина: «Творчество братьев Стругацких — наше литературное наследие, а проект «Полдень» — первая экранизация произведения «Жук в муравейнике», к которому мы еще не прикасались с точки зрения аудиовизуального воплощения. Поэтому действительно интересно, какой будет трактовка. К тому же это про нас, про наш взгляд на мир и про то, как его описывали российские писатели. Уверен, что экранная реализация будет на уровне. Мне самому ужасно любопытно увидеть, что в итоге получилось».

Юрий Колокольников, исполнитель роли Максима Каммерера: «Моего персонажа: Максима Каммерера, с самого начала гложет чувство, будто у него внутри черная дыра, с которой он не может справиться. Я шел от этого. Максим видел весь человеческий мрак, поэтому он такой двойственный. Во время съемок мы много обсуждали с режиссером Климом Козинским, что происходит с человеком, что он чувствует и как это осознает. Я бы сказал, что в нашем сериале Клим Козинский и братья Стругацкие — равноценные авторы. Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков».

Юлия Снигирь, исполнительница роли Майи: «Работать с Климом и Генрихом — удовольствие. Они талантливые, и при этом легкие и остроумные. И мне кажется, это очень подходящие качества для людей, которые взялись экранизировать Стругацких».

полдень - Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
полдень - Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
полдень - Григорий Чабан
Григорий Чабан
полдень - Дана Мацюнскайте
Дана Мацюнскайте
полдень - Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова
полдень - Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Клим-Козинский-и-Юрий-Колокольников
Режиссер-постановщик Клим Козинский и Юрий Колокольников (Максим Каммерер)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер) и Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер) и Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер) и Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер) и Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Максим Матвеев (Лев Абалкин) и Юрий Нифонтов
Максим Матвеев (Лев Абалкин) и Юрий Нифонтов
Максим Матвеев (Лев Абалкин) и Никита Наледи Тау
Максим Матвеев (Лев Абалкин) и Никита Наледи Тау
Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Максим Матвеев (Лев Абалкин)
Иван Москвин
Иван Москвин
Борис Хвошнянский и Юрий Колокольников (Максим Каммерер)
Борис Хвошнянский и Юрий Колокольников (Максим Каммерер)
Мария Штейнберг
Мария Штейнберг
Юлия Снигирь (Майя Глумова)
Юлия Снигирь (Майя Глумова)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер)
Юрий Колокольников (Максим Каммерер)

Фото © пресс-служба МТС

