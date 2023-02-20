Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» объявил старт Конкурсного отбора 2023

Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» объявляет о старте конкурсного отбора социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы.

В свой юбилей «ЛАМПА» приглашает к участию профессиональных режиссеров и дебютантов, которые хотят показать на большом экране свои вдохновляющие киноистории и мотивировать зрителя на позитивные изменения.

На протяжении 10 лет Кинофестиваль «ЛАМПА» остается одним из крупнейших событий в области импакт-медиа. Фестиваль формирует экосистему киноиндустрии вдохновляющего медиаконтента короткого метра: от питчинга сценариев и съемок социально-значимых фильмов, до конкурсного отбора, трансляции и популяризации кино устойчивого социального воздействия.

Киноработы «ЛАМПЫ» посвящены жизнеутверждающим историям и людям, чей талант, упорство, вера и любовь меняют мир к лучшему. Эти фильмы, трансформируя взгляды зрителей на привычные события, побуждают совершать добрые поступки, делать конкретные шаги к позитивным изменениям в жизни.

За время проведения кинофестиваля его аудитория составила более 5 млн человек, а фильмотека «ЛАМПЫ» сейчас насчитывает более 11 000 работ из 134 стран.

Старт приема работ на кинофестиваль «ЛАМПА» 2023 — начался 16 февраля.

Среди амбассадоров фестиваля: Иван Соснин – режиссёр, обладатель премии «Золотой Орёл», Антон Богданов – режиссер, продюсер, актер театра и кино, Олег Лукичев – оператор, обладатель премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат», член Гильдии кинооператоров России, актеры – Агния Кузнецова, Евгений Ткачук, Ольга Смирнова, Виктор Добронравов, Катерина Шпица, Иван Добронравов и др.

Конкурсный отбор традиционно проводится в следующих номинациях:

Документальный короткометражный фильм;

Игровой короткометражный фильм;

Анимационный короткометражный фильм;

Социальный видеоролик;

Социальный музыкальный видеоклип;

Социальная реклама.

Специальные номинации:

«Особый фокус» — для юных режиссеров до 18 лет, готовых рассказать в своих работах об историях жителей местных сообществ, вдохновляющих на позитивные поступки. Участие в кинофестивале может служить для молодых людей стартовой площадкой в мир большого кино;

«ЦУР в коротком метре» — для социально ответственных бизнес компаний, которые могут продемонстрировать свою причастность к поддержке конкретных целей устойчивого развития, рассказать о социальной активности сотрудников, партнеров и благополучателей компании.

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» – одно из флагманских событий юбилейной программы «Пермь-300». В честь 300-летия города Перми и 10-летия «ЛАМПЫ» фестиваль учредил 3 новых номинации:

«Вдохновляющий дебют» — специальная номинация за лучший дебютный фильм Х юбилейного кинофестиваля «ЛАМПА»;

«Гран-при «ЛАМПА» — специальная номинация за лучший короткометражный фильм Х юбилейного кинофестиваля «ЛАМПА»;

«Пермь-300» — специальная номинация для киноработ, посвященных выдающимся людям, значимым событиям в истории и общественным проектам города Перми и Пермского края.

Конкурсный отбор продлится до 19 мая 2023 года.

Шорт-лист будет опубликован не позднее 30 июня на сайте lampa.film .

Стать участником конкурсной программы юбилейного фестиваля — значимый статус для создателей кино. Конкурсанты, чьи работы войдут в шорт-лист, получат возможность лично побывать на всех событиях кинофестиваля и представить свою работу широкой зрительской аудитории, познакомиться с экспертами в сфере импакт-медиа, узнать о самых актуальных трендах короткометражного кино и стать частью уникального режиссерского комьюнити «ЛАМПЫ».

Узнать подробности и подать свою работу на Конкурсный отбор кинофестиваля можно на официальном сайте lampa.film.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Центр развития кинопроизводства». Генеральный медиапартнер кинофестиваля – Национальная Медиа Группа.

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