Фестиваль инклюзивных событий «Дружелюбная библиотека» в Российской государственной библиотеке для молодёжи

С 29 ноября по 2 декабря в Российской государственной библиотеке для молодёжи пройдёт ежегодный Фестиваль инклюзивных событий «Дружелюбная библиотека», посвящённый Международному дню инвалидов.

Третий по счёту фестиваль представляет программу онлайн и офлайн мероприятий с участием экспертов в сфере инклюзии, специалистов общественных организаций людей с инвалидностью, библиотечного сообщества, представителей учреждений культуры, а также носителей опыта – тех, кто так или иначе вносит свой вклад в развитие инклюзивных принципов и идей. Так, например, среди спикеров нынешней «Дружелюбной библиотеки» впервые окажется Александра Одоевская, единственная в России исполнительница аргентинского танго на протезе ноги.

«Будет интересно узнать у экспертов о том, что такое инклюзия в широком понимании – это путь или цель? – рассказывает Юлия Наумова, организатор фестиваля, руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик РГБМ. – Мы определим координаты главной проблемной точки, обсудим – к чему мы стремимся, создавая инклюзивные проекты и программы, как меняются принципы и подходы с появлением новых социальных вызовов. Отдельно обратимся к понятию постинклюзии – что будет, когда все задачи для создания инклюзивного общества будут решены? И возможно ли это? Какие барьеры стоят сейчас на этом пути?».

В ходе дискуссий и диалогов с экспертами можно будет протестировать самую новейшую оптику – узнать, как и с помощью каких инструментов можно измерить инклюзию, как выстраивать оценочную шкалу и выбирать критерии, а также – какие подходы сложились в мире.

Фото - Павел ШАЛЬНЕВ

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