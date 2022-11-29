Стихи проекта «Я САМ! Стихи. Анимация. Музыка» прочитали чтецы «Живой Классики»

В ноябре 2022 года Ассоциация анимационного кино продолжила реализацию кросскультурного проекта «Я САМ! Стихи. Анимация. Музыка», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. На этом этапе проекта стихи современных детских поэтов, отобранные для мультэкранизаций, прочитали участники и финалисты всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика».

Работа над прочтением была очень серьезной и длилась почти месяц. Сначала ребята выслали черновые записи, стараясь проявить в них личное отношение к стихотворным историям и показать свое авторское прочтение. Художественный руководитель проекта, режиссер и художник анимации Сергей Меринов, прослушав эти записи, подготовил каждому участнику личные замечания и пожелания. Ведь задача для ребят была очень непростая – только одним голосом выразить и сочувствие, и иронию, и радость, а еще быть при этом обаятельными и понятными слушателю. И еще делать органичные паузы и остановки, которые затем будут заливаться анимационными иллюстрациями. Сергей Станиславович Меринов провел онлайн консультацию для чтецов, где ответил на вопросы ребят и вместе с ними прочитал стихи. Учтя все замечания, ребята выполнили чистовые записи. Получилось отлично! Первый «камень» в дом будущего мультипликационного сборника заложен!

Благодарим за ответственное и заинтересованное партнерство руководителя всероссийского конкурса «Живая Классика» Анастасию Стефанову-Разумную и Президента фонда «Живая Классика» Марину Смирнову! И огромное спасибо всем талантливым чтецам, их родителям и педагогам!

А наш проект переходит на следующий этап. Записанные голоса ребят вдохновят молодых композиторов. Музыкальные отрывки длиною в двухминутный мультик напишут участники конкурса российских композиторов «Партитура». Это произойдёт в декабре.

Следите за тем, как с помощью Стихов, Анимации и Музыки рождается Я САМ!

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