В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийного фильма «Куколка»

Телеканал «Россия» объявляет о начале съемок многосерийного фильма «Куколка», производства студии «МАНГОС ФИЛЬМ». Первыми сериал увидят подписчики онлайн-кинотеатра Кинопоиск в 2024 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия». «Куколка» — это новая работа режиссера Егора Анашкина, автора таких проектов как «Шаляпин», «Зулейха открывает глаза», «Кровавая барыня», с большим успехом выходивших ранее в эфире телеканала «Россия». Главные роли в картине исполняют: Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Владимир Симонов, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Геннадий Смирнов, Олег Алмазов, Владимир Юматов, Никита Тарасов и другие.

1911 год. Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок. Благополучие ее семьи зиждется на родстве с любящим дядюшкой, владельцем оружейного завода Николаем Шумиловым (Роман Мадянов). Родители Сашеньки: князь Иван Сергеевич Мещерский (Владимир Симонов) и Мария Ильинична (Елена Валюшкина) мечтают о скорейшем замужестве дочери, а сама она грезит блестящей карьерой архитектора. Желая угодить родителям, Саша сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на кону превыше страстей личных оказываются интересы политические. Хладнокровные убийства и шантаж, хитросплетения заговоров, ускользающие от разоблачения дерзкие провокаторы - все это захватывает восторженную институтку, испытывающую смертельную тоску от скудности жизненных перспектив. Сама того не замечая, Саша становится идеальным объектом для террористического гипноза.

«Мне очень понравился сценарий: после его прочтения, как после хорошей книги, я несколько дней ходила под впечатлением – очень захватывающий сюжет. А самый большой сюрприз ожидает зрителей в финале: я даже сама не ожидала такой развязки! Это и приключения, и детектив, и, конечно же, любовная линия – она всем движет. Моя героиня – совсем юный цветочек – приезжает домой на каникулы. И там с ней начинают происходить какие-то странные вещи, она всё время оказывается в самой гуще событий, сама ищет выходы из ситуаций, начинает расследовать, что происходит. Моя Саша очень решительная, смелая, внимательна и думающая девушка. Я ей восхищаюсь!», – рассказывает Анастасия Уколова, исполнительница роли Саши.

Съемки многосерийного фильма «Куколка» проходят в Санкт-Петербурге.

Фото – телеканал «Россия»

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