Фестиваль «Пиономания» открывается в Мелихово

17 июня 2023 года с 12.00 в Мелихове состоится фестиваль «Пиономания».

Антон Павлович Чехов был страстный садовод, очень любил цветы. У Чеховых, в Мелихове, каждое лето буйно цвели разнообразные сорта пионов. Поэтому настоящий праздник цветов решили проводить в мелиховском музее. В рамках фестиваля гостей ждут интересные события и мастер-классы в разных уголках чеховской усадьбы.

На главной площадке фестиваля пройдет выставка «Пиона расцвела». Яркие, ароматные, разноцветные пионы разных сортов представит питомник растений. Ярким событием праздника станет презентация новой коллекции одежды "Носи свою историю. Чехов".

На открытых площадка фестиваля будет звучать музыка в исполнении струнного квартета А.А. Алябьева, пройдут инсценировки рассказов А.П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра, будет работать фотосалон и пройдет мастер-класс по скульптурной живописи.

В одном из писем Антон Павлович напишет: «… я покупаю дорогие галстуки и душусь Vera-Violetta».Несколько российских фирм выпускали такой парфюм с ароматом пармских фиалок.

Сейчас трудно представить, насколько популярна была российская парфюмерная продукция в конце XIX – начале ХХ века. Российские парфюмеры удостаивались высших наград на всемирных торгово-промышленных выставках, а российские духи и одеколоны успешно конкурировали с европейскими. Об этом и многом другом расскажут сотрудники бутика авторской парфюмерии и представят линейку современных ароматов.

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