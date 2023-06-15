Выставка художника Виктора Новикова «В присутствии» открылась в Галерее Ростокино

15 июня в Галерее Ростокино Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет открытие персональной выставки художника Виктора Новикова «В присутствии». Выставка раскрывает тему видимого и невидимого. Мира, где древнее соприкасается с современным, а присутствие духовного, неизвестного может быть обусловлено только верой в его существование.

Виктор Новиков художник-иконописец, график, иллюстратор, мастер рукописного шрифта работает на стыке иконописи и современного искусства. Автор подчеркивает, что происходит лишь изменение контекста, а вопросы остаются те же, что и тысячелетия назад.

На выставке будут представлены работы, на которых стилистически изображены образы ангелы, чтобы зритель почувствовал с одной стороны любопытство, а с другой — попробовал понять, как это, жить в мире, где тебя окружает что-то неведомое. Поскольку присутствие иного невозможно ни доказать, ни опровергнуть, только вера и некоторые умозаключения могут убедить человека в существовании духовного, внутреннего мира.

Выставка состоит из двух серий. Серия «Соглашение» о парадоксе объединения противоположностей в жизни, согласии между этими противоположностями, которое, по мнению автора, является ключом к гармонии.

В серии «Время света» автор показывает служение небесных сил человеку, участие их в земной жизни. В полотнах прослеживается авторская гипотеза о том, что за каждую часть жизни, за каждое действие, за каждое явление отвечает неведомый образ, имеющий свой характер и свою миссию.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.