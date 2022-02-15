Фестиваль «Рок под мостом» встряхнет столицу второй раз

17 февраля 2022 года в Музее Культовых Автомобилей М.О.С.Т. уже во второй раз пройдет беспрецедентный фестиваль «Рок под мостом».

В 1989 году случилась настоящая революция в музыке. MTV запустили культовое телешоу Unplugged — и это слово стало синонимом качественных и будоражащих акустических выступлений. Теперь можно сказать, что формат перезапущен и в России. 17 февраля в Музее Культовых Автомобилей М.О.С.Т. уже во второй раз пройдет беспрецедентный фестиваль «Рок под мостом» при поддержке агентства «Кушнир Продакшн». В этот раз в формате Unplugged — никакого электричества, а разряд тока можно получить от бешеной энергетики лайв-выступлений в декорациях модной автовыставки.

Фестиваль «Рок под мостом» очень молодой: его история началась чуть менее полугода назад. Сцену делят между собой представители нескольких поколений андеграунда и независимой музыки. Такая концепция оказалась настолько востребованной, что было решено повторить фест, поставив акцент на акустику.

В лайн-апе — великолепная четверка: от мастодонтов до дебютантов.

Сергей Вальсов — музыкант, автор-исполнитель. Представит слушателям необычайный микс поэзии и музыки, способный ввести каждого слушателя в состояние медитации. Здесь всё, как на картинах Дали — непредсказуемо, сюрреалистично, не укладывается в рамки объяснимого и рационального. Вы словно утопаете в потоке звуков, слов и мыслей…

НИЧЕГО — мечтательный и гипнотический инди-рок коллектив из подмосковных лесов, вдохновлённый Foals, Coldplay, The Cure, Depeche Mode и Кино сыграет в арт-пространстве М.О.С.Т. свой первый концерт. В составе: Роман Синельников — вокал, тексты, гитара и Арсений Подручный — гитара, бас, продюсирование, вокал, бэк-вокал и аранжировки.

КАТЯ РИКЕДА — дерзкая романтика и нежная вспыльчивость — самая разная музыка о любви. Незамысловатые аккорды, но приятно затягивающий ритм тела.

Владимир Томшин — лидер первого российского коллектива корнями из Канады «Томшин Бэнд». Хард энд хэви и техничный концептуальный рок обретет новые смыслы в акустике. Метал-музыка в лучших традициях ZZ Top и Motorhead прозвучит под аккомпанемент шестиструнки — что может быть более неожиданным? Владимир Томшин смело экспериментирует с саундом, оставаясь верным золотому рок-стандарту с Запада.

Ведущим вечера станет харизматичный Артём Кузнецов — литературовед, исследователь культуры и инди-музыкант (ART!ШОК).

Где? Крымский Вал, д. 10 строение 2.

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