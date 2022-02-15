Фотовыставка ко Всемирному дню НКО открылась на Никитском бульваре в Москве

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На Никитском бульваре к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО) открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Призвание». Она рассказывает о программах столичных НКО для горожан. Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что всего представлено более 30 снимков. Посмотреть экспозицию можно до 3 марта включительно.

«В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество, работают с молодежью и заботятся об экологии», — рассказала Наталья Сергунина.

Помимо фотографий, на выставке можно ознакомиться с мотивирующими рассказами представителей некоммерческого сектора, которые могут вдохновить на добрые дела. Своими историями поделились участники проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей «Душевный подарок», центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх», союза «Кибатлетика», а также добровольцы фонда помощи тяжело больным детям «Жизнь как Чудо», «Дорога жизни», «Вдохновение», учебно-кинологического центра «Собаки — помощники инвалидов» и другие. Экспозиция подготовлена столичной сетью коворкинг-центров НКО.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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