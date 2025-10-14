Оплата публикаций

Шуховское наследие развивается в алюминиевых инновациях Сибири

В новом фильме «Сделано в России» телеканала РБК автор и ведущий программы Вячеслав Волков представил, как архитектурные традиции, заложенные легендарным инженером Владимиром Шуховым, находят воплощение в современных алюминиевых решениях. Сетчатые оболочки и гиперболоидные конструкции из алюминия меняют облик Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Нового Уренгоя и других городов.

Футуристичные алюминиевые структуры стали основой реставрации знаковых объектов, таких как Политехнический музей в Москве и Консерватория имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Эти же технологии применяются и при создании новых архитектурных доминант по всей стране.

Особое внимание в фильме уделено Новосибирску, где расположено производство компании «Несущие системы», участника Алюминиевой Ассоциации. Именно здесь уникальные архитектурные замыслы обретают форму, а продукция компании пользуется спросом как на отечественном, так и на международном рынке.

Самонесущие конструкции из алюминия — это продукт полного цикла российского производства и демонстрация преемственности инженерной школы: от алюминия до разработки передовых технологий, проектирования и изготовления готовых конструкций — вся цепочка создается силами отечественных специалистов.

Наследие прошлого, воплощенное в современной алюминиевой интерпретации, строит будущее российских городов уже сегодня.

