Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities 2022 пройдет в пяти городах России и метавселенной с 22 августа по 12 сентября.

В этом году фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities проходит во второй раз и расширяет сферу своего присутствия, открывая собственную метавселенную. Аудитория Фестиваля сможет познакомиться с арт-объектами онлайн и оценить их вживую в Екатеринбурге, Казани, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

Миссия фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities – популяризация digital-искусства и децентрализация культуры с помощью цифровых технологий. В этом году одной из главных задач стала поддержка локальной художественной сцены.

Свои творческие исследования художники фестиваля Rosbank Future Cities посвятят теме «Cо–существование. Экологические практики в цифровом искусстве».

Художественные произведения раскроют авторское видение взаимодействия с окружающей средой в современном городе, где человек не только выстраивает межличностные связи, но и контактирует с различными сервисами и технологиями. Художники представят сценарии развития такой экосистемы и конкретные экологические действия внутри художественных высказываний, которые могут этому способствовать.

Победителями open-call стали: Анна Фобия (Москва), Кирилл Контре (Самара), Мария Купцова (Санкт-Петербург), Марина Музыка (Санкт-Петербург), Наталья Федорова (Санкт-Петербург) и Олеся Лавриненко (Новороссийск).

Как отметила Екатерина Плужник, руководитель направления устойчивого развития Росбанка: «В своих работах диджитал-художники исследуют не только поэтичность и красоту окружающего нас мира в таких аспектах и формах, о которых мы редко задумываемся, но и плавно подводят к мысли о недооцененности природного капитала. Тема особенно актуальна для городской среды, где урбанизация и биоразнообразие традиционно конкурируют за пространство. Можем ли мы научиться жить, обогащая друг друга, а не конкурируя, есть ли идеальная формула нашего со-существования? Вопрос, который сегодня стоит в одном ряду с проблемами глобального потепления, и ответ на который ищет все мировое сообщество».

В этом году Open-call Фестиваля проходил в два этапа: заявки на участие в конкурсе были рассмотрены экспертным советом, а шесть победителей были отобраны жюри проекта.

«Проекты Фестиваля рассматривают крайне актуальные проблемы позитивной коммуникации и экологической заботы. Художники стремятся выразить, как технологии помогают сохранить окружающий мир и биологическое разнообразие, а нестандартные подходы – найти новые пути развития человечества как части глобальной экосистемы», – Дарья Эпин, куратор Rosbank Future Cities

Фестиваль Rosbank Future Cities 2022 впервые будет проходить в двух форматах: online и offline. Проекты и локации Фестиваля появятся в метавселенной, где можно будет виртуально прогуляться по городу будущего, в ландшафт которого органично интегрированы работы победителей. Rosbank Future Cities 2022 стремится стереть границы реального и цифрового миров, объединяя арт-объекты и городскую среду в метавселенной и открывая доступ к современному российскому искусству из любой точки мира.

«Фестиваль ставит важный вопрос о связи цифрового и природного в контексте города. Окружающая среда становится местом производства цифровых данных, цифровые сети анализируют и объединяют экологические процессы. Это дает художникам не только новые инструменты и научную базу для художественных высказываний на спектр экологических тем, но и возможность заново подойти к вопросам о том, как важны биоразнообразие и здоровые экосистемы для устойчивого развития», – Ольга Вад, куратор Rosbank Future Cities

Фестиваль Rosbank Future Cities проходит в сотрудничестве с культурными институциями в Екатеринбурге, Казани, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге и с их помощью призван объединить жителей этих городов вокруг цифрового искусства. Институциональными партнерами Фестиваля стали: Ельцин Центр в Екатеринбурге, ЦСК «Смена» в Казани, Музей Москвы и Московский музей современного искусства (ММОМА) в Москве, Музей Модерна и Филиал Третьяковской галереи в Самаре, Севкабель Порт в Санкт-Петербурге. Работы художников Rosbank Future Cities 2022 будут представлены в ключевых локациях городов-участников Фестиваля.

Офлайн часть Фестиваля будет сопровождаться LIVE перформансами и образовательной программой с участием ведущих экспертов, которые обсудят вопросы экологичного сосуществования природного и цифрового миров, перспективы развития метавселенной, влияние цифровых технологий на развитие городов будущего.

«Фестиваль смотрит на экологические проблемы под интересным ракурсом — глазами художников, при этом не забывая оставаться в рамках научного контекста и реальных экологических проблем. Приятно видеть, как на стыке дисциплин рождаются новые подходы и интерпретации обращения к теме экологической обстановки в городах, чтобы сделать жизнь людей благоприятнее», – Екатерина Егорова, куратор Rosbank Future Cities, эксперт по устойчивому развитию и циклической экономике.

Расписание LIVE перформансов и образовательной программы будет доступно на сайте Фестиваля с 22 августа 2022.

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