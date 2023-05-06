Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» завершился в центре Москвы

Фестиваль эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» прошел в конце апреля, в центре столицы. По сложившейся традиции в Фестивале принимают участие приверженцы сакральных, мистических учений и культурных традиций народов мира, а также деятели культуры и искусства – музыканты, художники, дизайнеры модной одежды и др. В 2023 году III Фестиваль «ВЕДАЮ ПУТЬ» прошёл в клубе Live Story.

Среди участников концертной программы: Школа восточных барабанов Darbakesh; певица и радиоведущая Ольга Золотая; этническая певица Маргарита Млада; вошлебная, почти мистическая певица Мэри Ян.

Впервые на фестивале, наряду с музыкальной программой, был представлен и мир моды! Так, 22 апреля состоялся показ коллекции одежды дизайнера, Члена Союза художников России Ольги Иркли, пронизанной шаманскими мотивами. Ольга рассказала также о магических свойствах камней и оберегов. А 23 апреля гостей очаровал показ коллекции, отмеченной готическими образами. Ее представл автор – как он сам себя называет, архитектор самодвижущихся объектов из резной кожи и тканей Андрей Канунов (обладатель Главного Приза Недели Моды «Эстет» «Лучшая коллекция одежды сезона осень 2016»).

В основной программе Фестиваля проходили дискуссионные встречи, презентации, знакомство с древними обрядами и традициями, интересующиеся могли проконсультироваться у специалистов.

В мероприятии этого года принимали участие исследователи не только из Москвы, но из Смоленска, Екатеринбурга и других городов России.

Автор Фестиваля эзотерики и самопознания «ВЕДАЮ ПУТЬ» – pr-продюсер, журналист и музыкант Владимир Преображенский (фестиваль «Бархатное подполье», группа «Бостонское чаепитие» и др. проекты). Пиар-поддержка – агентство Maestro Agency PR, возглавляемое Владимиром Преображенским.

Посмотреть видеозаписи, интервью с участниками, выступления музыкантов, показы мод и многое другое можно на официальной странице фестиваля в ВК .

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