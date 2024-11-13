«Знание всех процессов изнутри – ключ к успеху»: Вероника Рубан

Вероника Рубан — яркий пример того, что кардинальные перемены в жизни могут привести к невероятному успеху. От инженера по проектированию ракетных двигателей до владельца сети салонов красоты и основателя международной компании по производству материалов для маникюра — ее путь не был простым, но он определенно вдохновляет.

– Расскажите о своем необычном профессиональном пути от инженера по проектированию ракетных двигателей до владельца сети салонов красоты и основателя международной компании по производству материалов для маникюра. Что побудило вас к таким кардинальным переменам?

– Мой профессиональный путь начался с инженерии, но судьба преподнесла мне неожиданный поворот. В юности я увлеклась рисованием на ногтях, и эта страсть привела меня в бьюти-индустрию. И началось все с маникюрного кабинета, очень маленького – всего 18 квадратных метров. Папа дал взаймы 30 тысяч рублей, и на тот момент, 21 год назад, это было 1000 долларов. Это были какие-то огромные деньги, и я начала работать на дому. Моя семья не воспринимала это серьезно, потому что мама с папой надеялись, что я буду работать где-то в банке, работать в некоммерческой организации и двигаться по карьере. А я с детства хотела быть предпринимателем, я уже в школе пыталась продавать сникерсы в то время. После окончания института я начала принимать клиентов на дому, но самой быть мастером мне не было цели. Мне нужно было понять, как, из чего состоит бьюти-индустрия. Мне хотелось пройти с самых низов, понять, как принимать клиентов, что делать, как делать. Первые два месяца был страшнейший прессинг, и где-то через 2-3 месяца я разобралась, как принимать клиентов, и в течение этих 3 месяцев обучила своих первых мастеров, и с этого родился салон. В пике это было 9 салонов красоты, сеть салонов красоты до сих пор существует в Туле.

– Как два ваших высших образования, инженерное и экономическое, повлияли на ваш подход к ведению бизнеса в индустрии красоты?

– Институт — это мощно, ничего не могу сказать, понятно, что были узкоспециализированные предметы, со сложными расчетами типа тяги ракетного двигателя и так далее. Но главное институт научил меня находить ответы на свои вопросы и второе важное, у нас был такой предмет «загрузка станков», когда нужно было, в экономической части диплома сделать загрузку станков, так, чтобы одна бригада работала, а вторая не простаивала. Не поверите, но все, что связано с салоном красоты, все в теории похоже на «загрузку станков». Принцип взаимодействия и система загрузки салона красоты клиентами и мастерами, для меня пришло из высшего института, и вот эта технология до сих пор стоит перед глазами. У нас был профессор Тихобаев, который нас выдрессировал по этой дисциплине, как одна бригада работает, как загружаются станки, как без перебоя по времени, как эффективно все это сделать. В институте воспитывается ответственность за результат, когда тебя никто не пинает, когда ты предоставлен сам себе и ты сам выбираешь свой путь.

– Каковы основные факторы успеха вашей сети салонов красоты? Как вам удалось добиться такого быстрого роста и развития?

– Во-первых, знание всех процессов изнутри. Мы же не сразу такие прям волшебные были. Много было проб, много было ошибок, но результат, на самом деле, был быстрый. В самом начале, с учетом того, что я сама обучала, у меня есть преподавательский дар, умение держать аудиторию, я научила своих мастеров сама. Никогда не рассчитывала, что кто-то придет извне. Мы быстро росли, развивались на собственные деньги, покупали недвижимость под салоны красоты, а потом произошел такой момент, когда я выгорела, нужно было уметь делегировать, нужно было уметь расти, и проблема была в том, что не было системы. И в итоге я нашла решение – продать салон красоты, у меня были покупатели, но те, кто хотел по факту купить, у них денег не было, а те, кто были с деньгами, хотели оставить меня управляющей. Тогда я в течение двух лет начала систематично, скрупулезно составлять свою систему по салону красоты.

– В чем успех?

– Уметь нанимать мастеров, обучать и уметь приводить клиентов без бюджета, не зависеть ни от соцсетей, ни от таргета, а важно сделать так, чтобы каждый человек в районе знал, что открыт такой салон и почему людям нужно туда прийти. Второе – это качество услуг и третье, это вау-сервис – эмоциональный сервис, когда мы продумываем разные мелочи и предвосхищаем желание клиента.

Когда мы заботимся о клиенте, и когда он понимает, что наши салоны, это действительно красиво внутри, это действительно уважение внутри, это действительно заботливые скрипты, заботливое обслуживание, все только через заботу. И важная составляющая — это система найма, мы заботимся о наших мастерах, где каждый мастер понимает, почему ему с нами будет работать лучше, чем без нас.

– Расскажите о вашей школе для директоров салонов? Какова ее миссия и особенности?

– Основная задача онлайн-школы «Ангелы beauty» — адресная помощь владельцам салонов красоты в открытии салона с нуля и выведении его в плюс за сравнительно короткие сроки, в среднем от трёх до шести месяцев. «Ангелы beauty» имеет государственную лицензию и мы уже 3 года прокачиваем салоны Красоты: ведем за руку владельца салона красоты, помогаем по шагам нанять команду, привлечь новых клиентов и навсегда выстроить стабильную прибыль в салоне с гарантией результата по договору, чтобы жить свою полноценную и яркую жизнь уже сейчас.

На сегодняшний̆ день мы помогли более 1000 салонам красоты по всей России, Белоруссии, Казахстана, Европе. Мы защитили программу обучения в министерстве образования и выдаем официальные дипломы по завершению обучения.