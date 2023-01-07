Финал всероссийского конкурса учителей «Классная тема!» на телеканале «Россия» определил победителя проекта

6 января в эфире телеканала «Россия» состоялся финал федерального проекта «Классная тема!», организованного по поручению Президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза – собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов – стал учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.

Вместе с ведущим шоу Дмитрием Шепелевым, телезрителями и зрителями в студии за всем происходящим с большим воодушевлением наблюдали эксперты: журналист, директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс и нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, а также звездные гости: народная артистка России, актриса Марина Зудина, актриса Елена Подкаминская и народный артист Российской Федерации, актер, телеведущий и кинопродюсер Дмитрий Харатьян.

Всего в шоу приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала свои оригинальные уроки.

Ксения Медведева, учитель истории из Санкт-Петербурга в наглядной интерактивной форме рассказала о всемирно известных приборах и механизмах, в основе которых лежат изобретения русских ученых. «Блестящая форма образовательного стенд-апа», – так оценил этот урок Эрнест Мацкявичюс. Екатерина Лопаткина преподает биологию в Нахимовском училище во Владивостоке. Во время своего открытого урока для демонстрации работы органов чувств человека она использовала яркие и оригинальные примеры с иллюзиями – а помогали в этом Екатерине на сцене Марина Зудина и Елена Подкаминская. Татьяна Рассолова из города Великие Луки учит детей русскому языку и литературе. А дети учат ее молодежному сленгу. «Это взаимный процесс: я учу их, а они учат меня. Это взаимообогащение», – резюмирует педагог. Во время своего открытого урока на сцене шоу «Классная тема!» Татьяна с блеском провела викторину по фразеологизмам. Юлия Симакова из Белгорода видит в математике, которую преподает, прежде всего красоту. Во время своего открытого урока Юлия перенесла зрителей во дворец индийского султана, где те стали свидетелями интригующей шахматной партии и вспомнили разницу между арифметической и геометрической прогрессией. Наталья Тараканова – учитель химии из Калуги – описала процессы, происходящие с влюбленным человеком в жанре увлекательной романтическо-детективной истории. «Море дофамина в моем мозге, море удовольствия, спасибо», – так прокомментировал выступление Натальи Василий Ключарев. Учитель географии из Подольска Павел Красновид пригласил собравшихся заглянуть в будущее и стать зрителем обычного прогноза погоды на Межгалактическом канале «Россия». А влюбленный в физику и астрономию Аслан Кашежев из Нальчика разложил три закона Ньютона – буквально –по нотам. Его выступление в формате познавательного стенд-апа под музыку Максима Дунаевского из отечественного мини-сериала «Д’Артаньян и три мушкетера» не оставило равнодушным никого – зрители устроили Аслану стоячую овацию прямо в студии.

После завершившегося голосования и объявления результатов, поздравить всех финалистов и победителя проекта Аслана Кашежева на сцену вышел министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов: «Это новый проект для телевидения. Он получился поистине уникальным. Безусловно, мы поздравляем победителя, но хочу особо подчеркнуть, что участники «Классной темы!» тоже стали своего рода победителями - они достигли многого, завоевали любовь своих воспитанников, уважение коллег, и не побоялись продемонстрировать свои профессиональные навыки всей стране. Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей».

Министр также поздравил всех педагогических работников с наступившим 2023 годом и напомнил, что этот год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

По итогам конкурса, победитель всероссийского проекта «Классная тема!» получает возможность сделать собственное шоу на одном из федеральных каналов. Телеканал «Россия» уже официально приступил к разработке цикла авторских передач Аслана Кашежева.

«Попасть в телевизор – было моей мечтой с самого раннего детства! Моим воспитанием занимались не только мои родители, но и все родственники. Я ходил в музыкальную школу и спортивную секцию. По вечерам иногда родители брали меня в музыкальный театр. Я смотрел оперетты и мне очень нравилось, я даже могу сейчас вспомнить какие-то арии. Когда мы готовили финальный эпизод проекта, режиссерская группа предложила попробовать что-то музыкальное. Нам удалось найти идеальный для меня формат: веселый, интересный и раскрывающий меня по-новому. Музыка стала изюминкой номера. Я, конечно, не пою на каждом уроке, но в целом для меня петь – комфортно и естественно!», – говорит Аслан Кашежев.

Фото – телеканал «Россия»

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