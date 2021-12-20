Финалисты программы «Орлята России» пройдут квест «Подвиг Народа» в Музее Победы

21 декабря 2021 года в Музее Победы для 30 финалистов программы «Орлята России» пройдет историко-образовательный квест «Подвиг народа». Школьники были участниками направления «Орленок – Хранитель исторической памяти», которое разработано ВДЦ «Орленок».

Ученики младших классов, интересующиеся историей, получат не только новые знания, но и возможность погрузиться в атмосферу военной эпохи. Трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции, мультимедийные комплексы с интерактивными возможностями и элементы иммерсивного театра позволят ребятам оказаться среди защитников Брестской крепости и у стен поверженного Рейхстага, в библиотеке блокадного Ленинграда и Янтарной комнате, в квартире подпольщика и в заводском цеху.

За отведенное время ребята должны ответить на все вопросы, выполнить задания, посетить объекты согласно маршрутной карте и заполнить рабочую тетрадь. Прохождение квеста поможет сплочению участников и их патриотическом воспитанию.

Для участников программы из других городов будет организована онлайн-экскурсия по экспозиции «Подвиг Народа».

Начало 13.00.

В программе «Орлята России» принимают участие ученики 1-4 классов, а также их родители и педагоги. Она состоит из семи разных треков: история, экология, добровольчество, ЗОЖ, художественное творчество и т.д. Каждый трек включает в себя серию внеурочных мероприятий по выбранному направлению, на которых проводятся творческие, игровые, дискуссионные и иные развивающие занятия. Итоговым и отчётным занятием каждого трека является коллективное творческое дело. Трек «Орленок – Хранитель исторической памяти» знакомит как с историей отдельных регионов, так и всей России. Куратором номинации выступает Музей Победы

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