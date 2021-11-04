Фонд Александра Светакова «Свет» объявляет о старте грантового конкурса «Без исключения»

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Фонд Александра Светакова «Свет» объявляет о старте грантового конкурса «Без исключения», направленного на развитие инклюзивной среды в московских музеях.

«Многие музеи искренне стремятся открыть свои двери для каждого посетителя, и наша задача – помочь им в этом», – прокомментировала Анна Скоробогатова, исполнительный директор фонда «Свет».

К участию в конкурсе приглашаются проекты государственных музеев федерального и регионального подчинения, расположенных в Москве.

Благодаря грантовой поддержке конкурса «Без исключения» музеи смогут:

  • обучить сотрудников корректному взаимодействию с людьми с инвалидностью;
  • организовать инклюзивные творческие лаборатории, мероприятия, мастер-классы, образовательные программы и выставки;
  • приобрести, отремонтировать и настроить технические средства доступности, сделать универсальную навигацию;
  • заказать тактильные макеты, тифлокомментирование, разработать аудиогиды, видеогиды с РЖЯ для постоянных экспозиций и временных выставок;
  • адаптировать контент на сайтах, в социальных сетях и других информационных ресурсах для разных пользователей;
  • создать гайды доступности для своих музеев, разработать инклюзивные программы, провести инклюзивный аудит помещений и получить планы адаптации.  Важно! Проект может охватывать несколько направлений, которые могут не входить в список выше. Главное требование — проект должен быть направлен на развитие инклюзии в музеях.

Самые интересные проекты будут поощрены грантами. До 3 млн. рублей (городские музеи);  до 10 млн. рублей (федеральные музеи).

Благотворительный фонд «Свет» — частная некоммерческая организация, созданная Александром Светаковым в 2019 году для развития филантропии в России, поддержки социальных проектов в сфере культуры и образования, а также реализации частных гуманитарных инициатив.

Основные направления деятельности фонда — финансирование социальных проектов на регулярной конкурсной основе, методическая поддержка некоммерческих организаций и прямая адресная помощь детям.

Заявки на участие принимаются до 30 ноября 2021 года. Сайт конкурса https://museum.fond-svet.ru .

Организатор конкурса — БФ «Свет».

Методический партнер конкурса — ГМКЦ «Интеграция» им. Николая Островского.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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