Масштабная «Ёлка в Крокусе» пройдёт в формате COVID FREE

Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Если на момент проведения шоу, согласно распоряжению губернатора Московской области, зрители смогут посещать мероприятия без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов, «Ёлка в Крокусе» обязательно поддержит такой формат и актуализирует правила посещения. Детям до 18 лет для посещения шоу QR-код или отрицательный ПЦР-тест не потребуются.

Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, – Кощей, Леший и даже Дракон Тьмы. Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера «Ёлки в Крокусе» точно подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда.

Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях.

Купив билеты на «Ёлку в Крокусе» заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов, такие как:

Персональное приглашение от Деда Мороза. Выберите имя ребёнка в специальной форме на сайте, оставьте вашу почту – и мгновенно получите интерактивный ролик, в котором Дед Мороз обратится к малышу по имени, а ребёнок сможет пройти одну мини-игру. Текст сказки читает народный артист России Сергей Безруков;

Бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». Незабываемое путешествие с волшебными героями сказки в Крокусе можно продолжить в атмосфере домашнего уюта под мерцание ёлки в кругу близких людей, а главным героем сказки станет сам ребёнок;

Бесплатное посещение гостям до 3 лет – они могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях;

Интерактивные игры по всему залу – от балкона до партера. Вопреки расхожему заблуждению, интерактив с артистами шоу будет доступен не только обладателям билетов в ближних к сцене рядах, но и по всему залу: каждая интерактивная игра начинается с балкона. Если хочется активно участвовать в играх, лучше выбрать места ближе к проходу;

Бесплатная парковка;

Гарантированное посещение шоу: если визит окажется невозможным по причине заболевания COVID-19 – билет этого года будет действителен в сезоне 2022-2023.

Билеты уже можно приобрести на сайте https://www.7-raduga.ru/

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