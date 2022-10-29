«Я столкнулся со стеной непонимания»: артист ФЕДЯ представил новый трек

0
24

Федя выпустил новый трек «Среди строк». Певец решил порадовать слушателей романтичным треком о важном. Благодаря своему динамичному формату и глубокому смыслу, песня найдет отклик в каждом.

Артист признается, что эта песня о безответной любви, а написал он ее еще два года назад, но «в силу своего юного возраста, он не понял, как это важно, поэтому песня не была им настолько прочувствована в мелодии, подаче и слове».

Спустя время Федя сполна осознал смысл своей песни и прочувствовал ее на своем опыте.

«Когда я столкнулся в своих отношениях со стеной непонимания и нежелания понять, я искренне переживал, и решил, что это то самое время для этой песни», — рассказал певец.

Лирическая мелодия песни окунает нас в яркие романтичные отношения и рассказывает о трудностях во взаимопонимании между мужчиной и женщиной. А глубокий смысл трека дополняет вдохновляющая музыка и цепляющий чувства припев.

«Среди строк» — романтичный трек, который может стать одним из главных лейтмотивов этой осени.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяФонд «Искусство наций» представляет персональную выставку Кирилла Ведерникова «ЭДЕМ»
Следующая статьяОбъявлен шорт-лист премии «Сноба» «Сделано в России — 2022»

Похожие статьиПредоставлено автором