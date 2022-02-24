Сосо Павлиашвили и Лариса Долина признались друг другу в любви

Сосо Павлиашвили и Лариса Долина снялись в совместном клипе на песню «Я тебя люблю». Харизма одного из самых мужественных персонажей нашей эстрады идеально дополнила статную натуру примы российской сцены. Герои рассказывают нам свою историю любви, а шлейф 60-х точно пронизывает каждый кадр этого клипа. Винтажный кабриолет, обворожительная Лариса Долина в шикарном платье, рядом с ней – Сосо Павлиашвили в элегантном костюме, и нежные признания в сопровождении музыкального джема. «Я тебя люблю» – это глоток терпкого грузинского вина с нотками роскоши.

Ретрокабриолет, привезенный из Америки всего пару дней назад, был заказан эксклюзивно для съемок клипа. Словно с обложки американского журнала 60-х… он был готов принять участие в своих первых съемках.

«Если эта песня побудит людей забыть обо всех невзгодах, обняться, посмотреть друг другу в глаза с прежней теплотой и вспомнить о том, что по-настоящему важно, это станет главной наградой для нас с Ларисой! Ради этого мы сегодня здесь, ради наших дорогих слушателей», — поделился Сосо Павлиашвили.

«Мы дружим с Сосо уже много лет. Когда он предложил мне спеть этот дуэт, я согласилась не раздумывая, потому что Сосо пишет только красивые и яркие песни, ни одной проходной! Музыкант с большой буквы. И вот спустя 25 лет мы вместе приняли решение дать песне новую жизнь. Валера Степанов написал новую аранжировку, и дуэт зазвучал ещё свежее и мощнее, потому что у нас обоих за плечами многолетний жизненный и творческий опыт. Сосо – безгранично талантливый музыкант с большим и добрым сердцем. Я его ласково называю «мой грузинский князь», — рассказала Лариса Долина.

Режиссером клипа выступил Александр Игудин – один из самых известных российских режиссеров. На его счету более 250 клипов для Аллы Пугачевой, Николая Баскова, групп «A’STUDIO» и «Иванушки International», Кристины Орбакайте, Валерия Меладзе и многих других. «Для меня эта работа является важной и невероятно приятной! Это симбиоз потрясающих музыкантов. Я благодарен им за доверие. Сегодня мы создали здесь особую теплую атмосферу. Движение всего клипа будет вращаться по кругу. Собственно, как и вся наша жизнь, отношения между мужчиной и женщиной – это вечное вращение».

Напомним, что песня «Я тебя люблю» вошла в новый мини-альбом Сосо Павлиашвили «Жизнь это кайф – dance». Он пропитан любовью к хорошей музыке, которой нам всем сейчас так не хватает.

Фото – Наталья МУРАТОВА

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