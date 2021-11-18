Новый Бальзаминов предстанет в премьере Музея-театра «Булгаковский Дом»

20 ноября на сцене Музея-театра «Булгаковский Дом» перед зрителями предстанет новый Бальзаминов в премьере спектакля, поставленного по мотивам пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова». Знаменитая пьеса имела и второе название — «За чем пойдешь, то и найдешь».

Герой нашего времени — кто он? Целая трилогия, написанная Островским о Михаиле Бальзаминове, знакомит читателей уже 160 лет с простодушным мечтателем. Таков ли герой сегодняшнего дня?

«Бальзаминов» — это взгляд из времени сегодняшнего на вопросы вечные: как строить жизнь, любить и быть счастливым?

Как не бояться мечтать и идти по своему собственному пути, не опасаясь быть непонятым миром и обществом?

Вместе со зрителем актеры постараются отыскать ответы и вывести портрет современного героя.

«Женитьба» — кульминационная история всей трилогии — ее и увидит зритель. Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших отечественных кинолент, но в этот раз герои оживут по-настоящему на глазах зрителей на сцене театра, вот только как раскроется их образ в живую, с какой стороны представит их режиссёр Артём Бибилюров.

Он обещает приблизить действие к нашему времени и показать героя уже нашего времени, глазами Островского.

«Проект-спектакль «Бальзамов» оказался в числе 40 победителей грантовых проектов «Российского фонда культуры», что очень ценно для нас. Благодарим «Российский фонд культуры», благодарим «Булгаковский Дом», с которым мы этот проект придумали. Надо сказать, мы, с директором театра Натальей Скляровой шли на большой риск, утвердив пьесу «Женитьба Бальзаминова» к постановке. Опасения были следующие: первое – есть гениальный фильм, который все помнят. Как уйти от фильма, в хорошем смысле этого слова, и как рассказать современному зрителю историю Островского, вот это была большая загадка и большой интерес для меня, как для режиссера. Эта пьеса непростая, хотя на первый взгляд кажется довольно легкой. На самом деле там есть очень глубокая драматическая основа, которую вместе с артистами нам пришлось разбирать и погружаться в нее», — рассказал Артём Бибилюров, режиссер, актер, художественный руководитель Первой экспериментальной молодежной Вахтанговской студии «Турандот» московского драматического театра «Турандот».

Режиссеру в тандеме с заслуженным художником России, сценографом Ларисой Наголовой удалось придумать оригинальные решения, приемы, позволяющие приблизить историю к современному зрителю. Изменилось ли что-то за полтора века — на этот вопрос ответит постановка. Такую вариацию «Бальзаминова» еще никто не ставил. Создатели спектакля очень бережно и профессионально вписали классику в современную жизнь, придумав такую форму, чтобы она стала интересна сегодняшнему зрителю независимо от возраста.

Уникальный актерский состав позволил донести идею до широкой аудитории. В спектакле заняты актеры из Москвы и Санкт-Петербурга: заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап, Олег Тарасов, Ольга Онищенко, Алевтина Добрынина и другие прекрасные артисты. В постановке звучит живая музыка, авторство песен принадлежит Алевтине Добрыниной. Синтез классического материала и музыкального сопровождения получился достаточно интересным.

После спектакля состоится встреча театральных критиков, артистов, почетных гостей премьеры, среди которых много известных артистов, звезд театра и кино. На ней гости поделятся своими впечатлениями о премьерном спектакле. Спектакль зрители смогут увидеть 20, 27 ноября и 4 декабря.

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