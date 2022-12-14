Фонд памяти Евфросинии Московской проведет благотворительный концерт в Московской государственной консерватории

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В Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 21 декабря в 19 00 состоится хоровой концерт, организованный Благотворительным фондом памяти Преподобной Евфросинии Московской.

Творческий вечер объединит произведения духовной и русской народной музыки. В двух отделениях прозвучат песнопения в исполнении Хора Благотворительного фонда под руководством дирижера Николая Николаевича Азарова.

Вниманию гостей будет представлена скульптурная экспозиция религиозной тематики и выставка художественных картин.

Особым украшением праздничного концерта станут колокольные звоны в исполнении руководителя Московской Школы Звонарей Ильи Дроздихина.

Музыкальный вечер, прославляющий духовные и патриотические ценности России, предназначен для широкой аудитории.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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