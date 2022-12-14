Френдли Файа учат не молчать

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Неумение разговаривать о проблемах и стадный инстинкт – темы нового видео «Только не молчи» группы Френдли Файа.

 

По сюжету группа людей пришла на психологический тренинг, чтобы перестать замалчивать проблемы и обиды. Тренинг помог – ученики сняли скотч, мешавший им говорить. Но как только группа осталась без присмотра наставников, все вернулись к старым привычкам и слились с толпой.

На создание песни артистов вдохновил опыт обращения к психологу для решения своих психологических проблем. «Только не молчи» — это терапия от любых переживаний за пределами кабинета психолога, прямо в ваших наушниках. Словами этой песни артисты хотят поддержать слушателей в трудные моменты.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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