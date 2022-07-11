Фонд поддержки регионального кинематографа рассказал о моделях развития регионального кино

8 июля 2022 года в рамках «Российской креативной недели» состоялась панельная дискуссия ««Модели работы по развитию киноиндустрии в регионах», организованная Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Модератором мероприятия выступил заместитель исполнительного директора Фонда Дмитрий Якунин.

Глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов рассказал о том, почему кино должно прийти в регионы.

«Мы при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) некоторое время назад запустили программу “Кино России” – “пошли” в регионы, потому что считаем, что кино должно производиться не только в Москве и Петербурге. Его создание стоит денег, поэтому с регионами важно развивать взаимовыгодное сотрудничество», – пояснил продюсер.

Комментируя необходимость развития системы рибейтов, он напомнил, что она принята миром «как один из главных инструментов развития стран, регионов, городов, территорий». К примеру, в США, по словам Сельянова, идёт борьба между штатами за привлечение съёмочных групп.

«Мы доказывали зарубежным партнёрам, что у нас снимать кино дешевле, а они отвечали, что им надо не просто дешевле – важно, чтобы их ждали. Вот и нашей “большой индустрии” важно, чтобы их ждали в регионах. И хорошо, что в некоторых субъектах РФ уже ждут», – подчеркнул Сергей Михайлович.

Ольга Жукова, исполнительный директор АПКиТ, добавила, что в рамках программы «Кино России» было подписано соглашение о сотрудничестве с 19 регионами, в 32 субъектах РФ работают кинокомиссии, ещё в 14 кинокомиссии будут созданы в ближайшее время. Она сообщила также, что на данный момент рибейты выплачивают девять субъектов РФ.

«Хотя из бюджета этих регионов выделяется небольшой объём средств, этого оказалось достаточно, чтобы покрывать экспедиционные расходы съёмочных групп», – уточнила спикер.

Дмитрий Якунин рассказал о мероприятиях, запланированных Фондом в целях продвижения кинематографистов, работающих на территории страны. Это конкурс документальных фильмов «Россия-взгляд в будущее» с бюджетом 150 миллионов рублей, лаборатория игрового кино и сериалов «Формула пути», которая ведёт приём заявок до 30 июля; лаборатория неигрового кино, проведение которой запланировано на осень этого года; Московский питчинг дебютантов, который пройдёт 26-27 августа в рамках ММКФ, «горячая линия» для региональных кинематографистов, финансирование кинолетописи, организация питчинга региональных стартапов.

По мнению спикера, за последние годы рынок регионального кинематографа получил заметное развитие.

«Если ещё пять лет назад региональный кинематограф представлял собою прежде всего кинофестивальную деятельность, то сейчас благодаря проекту “Кино России” стало заметно больше сниматься фильмов и сериалов в регионах. Однако есть точки роста в других направлениях: прежде всего – кинопрокат регионального кино, развитие региональных киностудий, образование, инфраструктура, киносообщество, регулирование. Именно для развития этих направлений создан Фонд поддержки регионального кинематографа», – подчеркнул представитель ФПРК.

Министр культуры Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что программа поддержки кинематографа была нацелена не только на привлечение дополнительных инвестиций и усиление туристической привлекательности региона, но и на развитие местного кинематографа.

«На начальном этапе для нас было важно создать крупное кинопроизводство. Когда к нам пришли Игорь Толстунов, Александр Цекало и другие игроки, наши кинематографисты стали перенимать их опыт и тем самым профессионально расти. В результате в Калининградской области на сегодняшний день действуют пять принимающих компаний, две рентал-компании, сформирован резерв местных киноспециалистов и т.д, а локейшн-туры стали настоящей традицией», – отметил глава ведомства.

Он сообщил также, что с 2022 года в Калининградской области действует система рибейтов в размере 20% на производство музыкальных клипов.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой, регион привлекателен для кинематографистов благодаря локациям: на юге зелень, на севере – Баренцево море и скалы. Она уточнила, что в последнее время киноотрасль стала динамичнее развиваться – если ещё несколько лет назад в Мурманской области снимались одна-две киноленты в год, сейчас – порядка 10 фильмов за этот же период. Отчасти этому начала способствовать система рибейтов, введённая в 2019 году.

«С помощью кино улучшается и социальное самочувствие региона. Многие жители Мурманской области охотно участвуют в съёмках, и это формирует благоприятную эмоциональную атмосферу среди населения. Также, безусловно, повышается туристическая привлекательность региона», – добавила участник дискуссии.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова отметила, что в регионе традиционно была развита документалистика, и в планах администрации начать поддерживать игровое кино. Поэтому в рамках празднования 300-летия Перми в 2023 году будет проведён фестиваль детского, юношеского и семейного кино.

По данным главы ведомства, к 2025 году в регионе будет сниматься не менее десяти кинолент в год, а к 2028 году наладится производство местными кинокомандами. Достичь этой цели удастся в том числе с помощью киноцентра на «Заводе им. Шпагина» в 1 тыс. квадратных метров, который откроется в ближайшее время и аккумулирует силы местных студий.

Кроме того, Алла Платонова сообщила о начале подготовки младшего персонала кинокомпаний, что позволит создать дополнительные рабочие места в Пермском крае и снимет нагрузку с приезжих продюсеров, которые пока вынуждены везти съёмочные группы в регион.

По данным министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрия Куприянова, за 30-летнюю историю якутского кино в регионе было снято 125 картин, а за последние пять лет вышло 30 фильмов.

Он сообщил о популяризации короткого метра – с 2021 года в республике началось проведение собственных фестивалей короткометражного кино. Также в планах местных кинематографистов – совместные съёмки с Монголией, Кыргызстаном, Казахстаном и т.д.

Генеральный продюсер компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко подчеркнула, что в регионах России работает множество интересных актёров, которые могут добавить колорита в «большое» кино.

«Мы очень много снимаем в регионах: в Красноярском крае, Северной Осетии, Краснодарском крае, Псковской, Новгородской областях, Республике Крым и т.д. В регионах, как правило, кинематографистов встречают тепло и с интересом. Наша задача – максимально просмотреть актёров, которые служат в местных театрах. Они работают потрясающе, режиссёрам не нужно их бояться. Мы получаем уникальный кастинг в регионах», – подчеркнула продюсер.

Генеральный продюсер компании «Русское» Ирина Смирнова добавила, что когда продюсерская компания принимает решение ехать или не ехать в тот или иной регион, кроме наличия или отсутствия системы рибейтов или желания местной администрации встретить у себя съёмочную группу важны также техническое обеспечение и транспортная составляющая.

Генеральный продюсер «Байкалкино» Дина Подпругина рассказала, что развитие кино в республике началось с 2010 года, на данный момент в регионе действует семь кинокомпаний и снимается в среднем до шести фильмов. Спикер призвала к сотрудничеству коллег и партнёров, в том числе из Монголии, Кореи, Японии и т.д.

Креативный продюсер «Ноль плюс» Александр Школенко рассказал об опыте кинопедагогики, внедряемом в Тюменской области. Он отметил, что в регионе действует Ассоциация кинопедагогов, которая работает с разными возрастными группами населения. Ее целями являются формирование зрительского вкуса, развитие креатива у детей и подростков, выявление талантов и содействие их интеграции в креативные индустрии.

Николай Новиков, полномочный представитель Омской области при Правительстве РФ, отметил, что регион с 1921 года была центром кинопроката на территории Сибири, Дальнего Востока и Северной Монголии.

Однако сложилось так, что Омская область, являясь производственным, а не туристическим регионом, была ориентирована на наукоёмкое производство.

«Исторически мы сложились как технари, поэтому выступаем за то, чтобы кино помогало реализовывать мощные проекты, связанные с развитием индустриальных отраслей экономики», – резюмировал участник дискуссии.

В её завершение выступил Фёдор Соснов, исполнительный директор Фонда кино. По его словам, на сегодняшний день в России на поддержку визуального контента распределяется около 30 млрд рублей в год.

«С учетом того, что в визуальном контенте средняя пропорция – это три рубля частных денег на один рубль государственной поддержки, получается, что общий объём производства за последние годы, безусловно, кратно возрос. Как географически будут распределены эти средства, зависит от успехов и деятельности в том числе участников этой сессии. Несмотря на киноцентричность, видно, что индустрия начала выражать интерес к регионам, и это важно, потому что с их помощью можно обогатить те аудиовизуальные образы, в которых мы живём», – резюмировал представитель Фонда кино.

Напомним, что Российская креативная неделя – крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере креативных индустрий – прошло в московском Парке Горького 7-10 июля. На его площадке объединяются представителей профильного сообщества, государственных органов власти и бизнеса.

Организаторами Российской креативной недели в этом году выступили АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и Роскультцентр при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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