Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» открывает выставку проектов социальной рекламы, представленных на втором сезоне конкурса «Твой взгляд». В выставке участвуют работы участников, отобранные куратором. Это 46 проектов на социальную тематику: полиграфические и цифровые постеры, видео и проекты в формате ambient-медиа. Выставка откроется 1 февраля в Бродильном цехе в ЦСИ Винзавод и продлится до 15 февраля.

В рамках конкурсного задания участникам предлагалось разработать проекты социальной рекламы на темы «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться» или выбрать свою. Основными темами проектов социальной рекламы на конкурсе в 2021 году стали ментальное здоровье, зависимость от смартфонов и соцсетей, экология, защита животных, домашнее насилие и безопасность на дороге.

Работы представлены студентами 18 вузов Москвы: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Высшая школа экономики, РГУ им А. Н. Косыгина, Институт мировых цивилизаций, Национальный институт дизайна, Московский политех, РАНХиГС, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», НИТУ «МИСИС», МГППУ, Институт Бизнеса и Дизайна, РУДН, РТУ МИРЭА, МГХПА им. С.Г. Строганова, РГГУ, МГОУ, МХПИ, Государственный университет по землеустройству.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.