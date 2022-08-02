Фонд Потанина подвел итоги пятого цикла конкурса «Музей 4.0»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги пятого цикла грантового конкурса «Музей 4.0» в рамках программы «Музей без границ». В результате были поддержаны 16 музейных проектов, которые предлагают оригинальные решения традиционных задач развития музея и инициируют положительные изменения в общественной и профессиональной среде.

«Особенностью пятого цикла конкурса «Музей 4.0» стала еще более обширная, чем ранее, представленность регионов. География конкурса становится все разнообразнее: заявки были поданы из 69 регионов России, организации из 41 региона вышли в финал, из 15 регионов – победили в конкурсе. Круг тем, с которыми работают заявители, дает возможность решать широкий спектр задач, задействуя культуру в качестве центрального инструмента. Желаем победителям успехов в реализации их проектов!», – говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Традиционно отличаются разнообразием и типы организаций-заявителей: заявки на конкурс подавали не только музеи (126), но также НКО (59), организации сферы культуры (34), образовательные учреждения – школы, университеты и учреждения дополнительного образования (46). В финал вышло 86 заявок.

На протяжении всех пяти циклов конкурса уверенное лидерство по популярности у заявителей сохраняет номинация «Технологии и инструменты». В этом году в ней было подано 93 заявки. В номинации «Новые вызовы» – 86 заявок, «Музей +театр» – 50 заявок, «Культура участия» – 47; «Сетевые партнерства» – 26.

Темы и форматы, которым посвящены поддержанные в конкурсе проекты, столь же разнообразны, как география конкурса. Среди них, например, организация экспозиции по истории градообразующих предприятий, инициативы по совмещению музейных и театральных практик (постановка ландшафтной оперы в архитектурном заповеднике, кукольный спектакль на основе археологических находок, спектакль-променад с использованием аудиодополненной реальности), а также переосмысление пространства библиотеки как института памяти, создание на базе краеведческого музея консультационного центра по сохранению архитектурного наследия, организация музейной школы инклюзивного досуга для детей с особенностями развития.

Общий объем грантовой поддержки составит 45 280 595 рублей.

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