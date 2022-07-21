ЦДМ на Лубянке приглашает на «День шахмат»

24 июля 2022 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» впервые состоится тематический праздник, посвященный Международному дню шахмат. Гостей ЦДМ ждет обширная программа: турнир по быстрым шахматам, открытые встречи с шахматными мастерами, лекции, мастер-классы и подарки. Вход — свободный.

«Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных игр, которая объединяет миллионы людей по всему миру. В нашей стране богатейшие традиции шахматного спорта, игра включена в школьную программу. В честь Международного дня шахмат мы впервые проводим в ЦДМ турнир по шахматам, который сопровождают бесплатные тематические активности для всей семьи. Целью мероприятия является популяризация шахмат и создание праздничной атмосферы для гостей ЦДМ. В будущем турниры будут проходить в главном детском магазине регулярно, объединяя любителей игры и настоящих звезд шахматного спорта», – прокомментировал Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Площадкой мероприятия станет семейное кафе «Ангария», расположенное на 4-м этаже ЦДМ. Пространство кафе будет разделено на две зоны: соревновательная и развлекательная. Турнир, организованный при поддержке портала «Результаты шахматных турниров» chessresults.ru, будет проходить с 10:30 до 14:00. Участниками смогут стать дети в двух возрастных группах: 2006 г.р. и младше (первая лига) и 2013 г.р. и младше (вторая лига). Дополнительная информация о турнире: https://chessresults.ru/ru/news/989.

В рамках развлекательной программы с 11:00 до 14:00 для всех желающих будут организованы лекции по истории шахмат и тематические мастер-классы, которые позволят познакомиться с правилами игры. Под руководством титулованных мастеров спорта дети и взрослые смогут сыграть в быстрые шахматы. Для самых маленьких гостей будет организована анимационная программа с элементами шахматной игры. Семейное кафе «Ангария» подготовит для юных игроков сладкие комплименты в виде шахматных фигур и специальное меню. В финале праздничной программы участники смогут бесплатно посетить «Музей детства» и смотровую площадку ЦДМ, откуда открывается панорамный вид на исторический центр Москвы.

Международный день шахмат (International Chess Day) отмечается 20 июля в разных странах мира, начиная с 1966 года. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), основанной в этот день в 1924 году. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, в который играют десятки миллионов игроков на всех континентах, и в среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр.

В России шахматы являются популярным видом спорта, входящим в школьную программу. Почти в каждом городе есть шахматные клубы, в которых собираются почитатели этого вида спорта. В честь Международного дня шахмат на разных площадках страны проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом игры.

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