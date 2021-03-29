Фондовая коллекция Галереи А3 будет представлена на выставке «Переписка из двух углов»

16 апре­ля 2021 года Гале­рея А3 Объ­еди­не­ния «Выста­воч­ные залы Моск­вы» откры­ва­ет выстав­ку «Пере­пис­ка из двух углов», на кото­рой впер­вые будет пред­став­ле­на фон­до­вая кол­лек­ция Объ­еди­не­ния и Гале­реи А3.

Алек­сандр Вол­ков. И сно­ва крас­ное. Холст, мас­ло. 2008 год

Исто­рия кол­лек­ции гале­реи нача­лась в 1989 году и спу­стя 30 лет насчи­ты­ва­ет око­ло 600 работ совре­мен­ных рос­сий­ских и зару­беж­ных худож­ни­ков. На выстав­ке пред­став­ле­на лишь малая ее часть. Пода­рен­ные гале­рее и лич­но ее пер­во­му руко­во­ди­те­лю Вита­лию Копа­че­ву рабо­ты – это не толь­ко знак ува­же­ния, но и про­яв­ле­ние осо­бой при­зна­тель­но­сти и дружбы.

Назва­ние выстав­ки свя­за­но с пере­пиской, состо­яв­шей­ся сто лет назад меж­ду дву­мя выда­ю­щи­ми­ся пред­ста­ви­те­ля­ми рус­ской куль­ту­ры —поэтом-сим­во­ли­стом Вяче­сла­вом Ива­но­вым и лите­ра­ту­ро­ве­дом Миха­и­лом Гер­шен­зо­ном. Летом 1920 года они ока­за­лись сосе­дя­ми по ком­на­те в «здрав­ни­це для работ­ни­ков нау­ки и лите­ра­ту­ры» в Москве и нача­ли общать­ся, отправ­ляя друг дру­гу пись­ма-посла­ния из одно­го угла ком­на­ты в дру­гой. Этот диа­лог стал одним из важ­ных куль­ту­ро­ло­ги­че­ских собы­тий в исто­рии рус­ской худо­же­ствен­ной мыс­ли. Сего­дня это бы назва­ли худо­же­ствен­ным жестом. Замкну­тое поме­ще­ние ком­на­ты для самих участ­ни­ков было сце­ной или выста­воч­ным про­стран­ством, в кото­ром смог реа­ли­зо­вать­ся твор­че­ский диалог.

Выста­воч­ный про­ект может быть рас­смот­рен как визу­аль­ный образ «пере­пис­ки из двух углов». С одной сто­ро­ны, чув­ствен­ные рабо­ты худож­ни­ков Мари­ны Лейз­гольд, Вла­ди­ми­ра Баш­лы­ко­ва, Татья­ны Мар­ко­вой, Инны Ива­но­вой, Хса­ра Гас­си­е­ва. С дру­гой – раци­о­наль­ные про­из­ве­де­ния Кла­ры Голи­цы­ной, Алек­сандра Пан­ки­на, Алек­сандра Три­фо­но­ва, Вик­то­ра Умно­ва, Нико­лая Касат­ки­на, Мари­ны Касталь­ской, Татья­ны и Сер­гея Костри­ко­вых. Зри­тель, попа­дая в «ком­на­ты», ока­зы­ва­ет­ся в про­стран­стве кон­тра­стов и про­ти­во­ре­чий и, дви­га­ясь внут­ри экс­по­зи­ции, ведет визу­аль­но-смыс­ло­вой диа­лог меж­ду эмо­ци­о­наль­ным и рациональным.

Выстав­ка рабо­та­ет до 13 июня.

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