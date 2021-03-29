Фондовая коллекция Галереи А3 будет представлена на выставке «Переписка из двух углов»

16 апреля 2021 года Галерея А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку «Переписка из двух углов», на которой впервые будет представлена фондовая коллекция Объединения и Галереи А3.
Александр Волков. И снова красное. Холст, масло. 2008 год
История коллекции галереи началась в 1989 году и спустя 30 лет насчитывает около 600 работ современных российских и зарубежных художников. На выставке представлена лишь малая ее часть. Подаренные галерее и лично ее первому руководителю Виталию Копачеву работы – это не только знак уважения, но и проявление особой признательности и дружбы.
Название выставки связано с перепиской, состоявшейся сто лет назад между двумя выдающимися представителями русской культуры —поэтом-символистом Вячеславом Ивановым и литературоведом Михаилом Гершензоном. Летом 1920 года они оказались соседями по комнате в «здравнице для работников науки и литературы» в Москве и начали общаться, отправляя друг другу письма-послания из одного угла комнаты в другой. Этот диалог стал одним из важных культурологических событий в истории русской художественной мысли. Сегодня это бы назвали художественным жестом. Замкнутое помещение комнаты для самих участников было сценой или выставочным пространством, в котором смог реализоваться творческий диалог.
Выставочный проект может быть рассмотрен как визуальный образ «переписки из двух углов». С одной стороны, чувственные работы художников Марины Лейзгольд, Владимира Башлыкова, Татьяны Марковой, Инны Ивановой, Хсара Гассиева. С другой – рациональные произведения Клары Голицыной, Александра Панкина, Александра Трифонова, Виктора Умнова, Николая Касаткина, Марины Кастальской, Татьяны и Сергея Костриковых. Зритель, попадая в «комнаты», оказывается в пространстве контрастов и противоречий и, двигаясь внутри экспозиции, ведет визуально-смысловой диалог между эмоциональным и рациональным.
Выставка работает до 13 июня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.