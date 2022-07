Фотовыставка «Чувство дома» открывается в Еврейском музее и центре толерантности

С 25 июля по 30 октября 2022 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет фотовыставка «Чувство дома». Проект представит работы 12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы Новгородцевой, Владимира Севриновского, Фёдора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии Яковицкой. Выставка организована совместно с исследовательским проектом «Заповедник» (Фонд «Общественное мнение»).

Анастасия Яковицкая. Серия «Лебяжье — деревня лоцманов». Фото «Лоцманский дом». Посëлок Лебяжье, Ленинградская область, 2021-22

Анастасия Яковицкая. Серия «Лебяжье — деревня лоцманов». Фото «Рыбацкая лодка». Посëлок Лебяжье, Ленинградская область, 2021-22

Анастасия Яковицкая. Серия «Хранители финских домов». Фото «Усадьба Киискиля. Мельница». Посëлок Кузнечное, Ленинградская область, 2021

Владимир Севриновский. Серия «Шаманы Кызыла». Фото «Шаманка Зоя за работой». Кызыл, Республика Тыва, 2021

Владислав Некрасов. Серия «Дом белой рыбы». Фото «Детский досуг». Село Юрт-Акбалык, Новосибирская область, 2016

Дарья Назарова. Серия «Баро кхэр (Большой дом)». Фото «Цыганская свадьба». Поселок Плеханово, Тульская область, 2022

Дарья Назарова. Серия «Время воды». Фото «Водохранилище». Тульская область, 2018

Дима Жаров. Серия «Атамекен». Фото «Бешбармак (традиционное казахское блюдо)». Омская область, 2017

Марина Меркулова. Серия «Староверы оказались упрямее коммунистов». Фото «Сергей Ямщиков, прихожанин старообрядческого храма». Город Верея, Московская область, 2019

Ольга Изаксон. Серия «Община». Фото «Нет, нет никого, кроме Бога одного». Город Кострома, 2022

Ольга Изаксон. Серия «Жизнь дома». Фото «Семья». Поселок Мозжинка, Московская область, 2022

Станислав Чекмаев. Серия «Моя большая Россия, моя любимая — Сибирь». Фото «Байыр-оол Алаш-оол Хаймер-оолович». Республика Тыва, 2011-2015 (2011)

Станислава Новгородцева. Серия «Тундровые будни». Фото «Дети играют в тундре». Республика Коми, 2016

Станислава Новгородцева. Серия «Больше одного процента». Фото «Елена Пресс из еврейской общины». Город Биробиджан, Еврейская автономная область, 2022

Фёдор Телков. Серия «Архитектура памяти». Фото «Надгробия. Дигорское ущелье». Северная Осетия, 2021

Фёдор Телков. Серия «Русские немцы». Фото «Портрет пастора Лютеранской церкви. Евгения Мауля». Село Азово, Омская область, 2022

Юлия Невская. Серия «Люди тундры». Фото «Ангелина Вэнга с детьми». Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, 2021

Юрий Фокин. Серия «Мой дом — мой хурул». Фото «1». Посëлок Хар-Булук, Республика Калмыкия, 2017

Каждая история, представленная в экспозиции, раскроет, как формируются эмоциональные связи с местом, которое человек называет «домом». Сегодня разговор о доме может стать точкой опоры, попыткой найти личные смыслы, которые остаются с нами всегда и везде. При этом под словом «дом» может подразумеваться и родовое гнездо, где жили несколько поколений семьи, и переносной чум, и квартира детства, воспоминания о которой хранятся в каждом из нас, и номер в отеле, в котором пришлось остановиться на несколько месяцев.

Семнадцать фотоисторий выставки «Чувство дома» перенесут зрителей в разные точки России: от Финского залива до Биробиджана, от полуострова Таймыр до Северной Осетии.

Экспозиция будет состоять из пяти тематических разделов:

родовое гнездо;

дома кочевников;

ностальгия по дому;

мой дом – твой дом;

сакральный дом.

Родовое гнездо

Первый раздел посвящен людям, живущим из поколения в поколение на одном месте, и тем, кто ищет свои корни и родовые дома сегодня. Здесь представлены фотоистории о родовых башнях Северной Осетии, народе чаты в Новосибирской области, российских казахах в Омской области. Также специально к выставке снят фотосюжет о родовом гнезде – доме в Подмосковье, принадлежащем на протяжении десятилетий одной семье.

Дома кочевников

Эта часть экспозиции о тех, кто привык жить без стационарных домов: о кочевниках Таймыра и Тывы, оленеводах республики Коми и тульских цыганах. О том, как и почему даже самые убежденные кочевники перестают переезжать с места на место, оседают, обустраиваются, отправляют детей в школы и постепенно интегрируются в местные сообщества.

Ностальгия по дому

Третья часть повествует о переселенцах и людях, вынужденных покинуть свои дома, — тех, кто всегда будет тосковать по исторической родине и сохраняет память о ней. Через свои работы фотографы восстанавливают хронику создания Рыбинского водохранилища и показывают затопленные деревни, рассказывают об омских немцах, которым удается сохранять свою культуру вдали от Германии, и евреях, осевших в Еврейской автономной области.

Мой дом – твой дом

Раздел посвящен тому, как люди, переезжая в дом, построенный и обжитый носителями другой культуры, делают его своим местом. Это и поселок на берегу Финского залива, где раньше жил народ ижора, и восстановленные финские дома в Карелии.

Сакральный дом

Последний раздел выставки рассказывает о доме, как о сакральном месте. С одной стороны, духовным пристанищем и убежищем может стать храм, с другой — и обычная квартира/дом нередко становится местом, где человек чувствует утешение и защиту, подобно храму. Гости выставки познакомятся с фотоисториями о старообрядческой церкви в Верее, буддийских домашних алтарях в Калмыкии, шаманских центрах в Тыве, а также узнают о еврейском центре в Костроме, где на протяжении прошлого столетия общинная жизнь вокруг местной синагоги то угасала, то возрождалась.

Фотографы, создавшие серии для выставки

Ольга Изаксон — фотограф из Москвы. Училась в Московской школе фотографии и мультимедиа имени А. Родченко и International Center of Photography (Нью-Йорк). Интерес Ольги как фотохудожника лежит в области документальной и художественной фотографии, что нашло отражение в ее съемках для Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Achtung и других. Проекты Ольги выставлялись в ММСИ в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии» («Солнечный удар» и «Путешествие») и в Еврейском музее и центре толерантности («The Lonka Project. Человек под номером»). Работы находятся в собрании МАММ и частных коллекциях.

Дарья Назарова — визуальный художник, работающий с документальной и постдокументальной фотографией. В 2015 году окончила архитектурный факультет Ивановского университета. Член Союза фотохудожников России. В 2019 году окончила Академию фотографики в Санкт-Петербурге. Дарью интересует память поколений, межпоколенческие связи, связи с местом, идентичность и самоидентификация, горизонтальные общности. Ее фотографии и фотокниги выставлялись на национальных и международных групповых выставках.

Станислава Новгородцева — документальный фотограф из Москвы. Сотрудничает с рядом российских и зарубежных СМИ («Коммерсантъ», «РБК»), однако упор делает на долгосрочные личные проекты. Основное внимание Станислава уделяет темам этнической идентичности, взаимосвязи личного и социального. В поисках визуального языка она часто обращается к архетипическим образам сказок и мифологии. Выпускник Школы современной фотографии Docdocdoc. Участник ряда семинаров, в том числе The Nikon-Noor Academy (Венгрия) и The Eddie Adams Workshop (Нью-Йорк). Финалистка нескольких международных конкурсов, победитель LensCulture Visual Storytelling Awards 2019, гран-при PHD Photography and Design Festival 2019

Фёдор Телков — фотограф, художник и исследователь антропологического и культурного разнообразия России, в частности Урала. Преподаватель графического дизайна и прикладной фотографии, член Союза художников России (с 2010), лауреат международных и национальных премий, куратор фотомузея «Дом Метенкова» (2017–2021). Одна из тем, которые исследует Фёдор, — документирование самого постиндустриального региона страны в постиндустриальную эпоху. Фотоработы Фёдора Телкова делают зримой мифологию Урала и обращаются к вневременным образам.

«Заповедник» — это медиа-проект о памяти и повседневной жизни в регионах России (zapovednik.space), созданный в ФОМ в 2016 году. Команда проекта проводит полевые исследования и выпускает их результаты в формате лонгридов, путеводителей и документальных фильмов.

