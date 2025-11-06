В сети состаялась премьера историко-приключенческого сериала «Царь ночи»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил постер историко-приключенческого сериала «Царь ночи», а также представил постер проекта. Сериал снят кинокомпаниями «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Царь ночи» расскажет о непростом для российской истории периоде – начале XX века, когда в стране образовался политический кризис и власть императора Николая II значительно ослабилась. В города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои сериала брат и сестра Яков (Алексей Ярмущик) и Софья (Алиса Рейфер) после гибели отца теряют друг друга. Они оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть и не понимают, что ходят по лезвию ножа. Они оказываются в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.

Вдохновителем заговора против России является чиновник Алексей Раздорский (Максим Митяшин), который слепо убежден, что именно его методы приведут к спасению страны, несмотря на ужасы, которые должны последовать, если все его планы исполнятся. Он хитроумно использует в своих целях Якова, которого многие люди считают народным целителем, а также мошенницу Адель (Елизавета Боярская), чьей целью становится завоевание доверия начальника Раздорского – Еремеева (Владимир Вдовиченков).

Гия Лордкипанидзе, продюсер сериала:

В нашем кино не так много уникальных по-настоящему захватывающих идей — для их рождения нужно больше не только таланта, но масштаба сознания — то, чем в полной мере обладает автор идеи фильма отец Дмитрий Рощин. Будучи достаточно давно с ним знаком, я был уверен, что если он решил воплотить этот замысел, это действительно необходимо и фильм не может не получиться. То, как увидел ее развитие в кинодраматургии прекрасный сценарист Андрей Золотарев, только подтвердило мою и так не нуждавшуюся в подтверждении уверенность.

Сюжет — переплетение в Петербурге начала XX века судеб мечтающего о высшей власти высокопоставленного жандармского офицера, его любовницы, международной аферистки, и юных брата и сестры, оставшихся сиротами и потерявших друг друга — причудливо проводит зрителя через жестокий мир уличных банд и блеск великосветских салонов, полумрак спиритических сеансов и конспиративных квартир революционеров-террористов, хитросплетения политических интриг и восторженную растерянность первой любви. И ведет к развязке кровавой, страшной, но дающей надежду на спасение.

Что гордость, как считал Святой Иоанн Кронштадтский (а часть действия фильма происходит в Кронштадте) — начало всякого греха. Что фанатичное служение любой абстрактной идее, как бы прекрасна она не казалась, а не Богу и людям вокруг тебя — путь к убийству других и собственной гибели. Что в упоении гордыней и собственным величием человек не замечает, что на самом деле действует он не сам, а используя его и через него — другие, а он лишь находится в самом низу «пищевой цепочки» зла. Что зло часто обаятельно, но, вопреки опрометчивому парадоксу одного прекрасного писателя, никогда не совершает блага, а всегда ведет к смерти. Что в мире всегда есть праведники, искренне болеющие за человека, взывающие к нему, способные помочь и показать путь к спасению, и надо только на мгновение остановиться и прислушаться. Что если мы не сделаем это, погибнем не только мы сами, но и весь любимый нами мир вокруг: миллионы людей, сам народ, страна, культура. Как, увы, с нами произошло в начале XX века.

При всем соответствии историческим реалиям, это история — фильм-миф, отчасти даже сказка, о борьбе сил Добра и зла за душу человека. Самой сложной задачей было создать этот мир, одновременно и исторически достоверный, и сказочно-мифологический, в котором каждый луч солнца, кусок стены, элемент костюма, жест персонажа нес бы смысл. И только режиссеру и оператору такого таланта, как Дмитрий Месхиев и Илья Демин, по силу с этим справиться.

Слава Богу, невероятная красота Санкт-Петербурга и в советское время не понесла таких страшных потерь, как во многих других русских городах, и не подверглась варварской реставрации в 90-е годы. Этот город хранит и свой дух, и свой образ. И воспитывает таких прекрасных художников, как художники фильма, которые блестяще переосмыслили и дополнили мир Петербурга для фильма.

Самое сложное было придумать и воссоздать мир уличных банд, их логова и рынка, где они орудуют. Специально для фильма в Кронштадте, в гранитном бассейне легендарного Петровского дока начала XVIII века был построен настоящий трущобный город — рынок, магазины, лачуги, трактиры, бордели. Кронштадт стал для меня отдельным открытием — строгий, сдержанный, преисполненный достоинства, с головокружительной красоты восстановленным Морским собором.

