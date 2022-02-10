ФРАНКФУРТ (ГЕРМАНИЯ): «От рококо к импрессионизму». Штеделевский художественный институт представляет обширную выставку французской живописи XVIII-XIX веков

Центром притяжения экспозиции станут произведения изобразительного искусства Пьера Огюста Ренуара. Искусство рококо было очень близко живописцу. Известно, что художник также занимался росписью фарфора, а имена Антуана Ватто, Жана Батиста Симеона Шардена, Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара значили для Ренуара много.

Прогулки в парках и на берегах реки, отдых на свежем воздухе, пикник в саду – темы общие как для живописи рококо, так и для импрессионизма. Во Франции эпоха рококо не закончилась веком XVIII, её восприятие продолжилось в последующем столетии. Эдгар Дега, Эдуард Мане, Берта Моризо испытывали влияние рококо как и Ренуар.

120 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из музеев и художественных собраний Великобритании, Германии, Испании, Франции, США представят картину стилей двух веков. После Французской революции рококо считали несовременным и отсталым, в определенном отношении даже безвкусным. Однако с 1830-го года рококо пережило «возрождение» – французские коллекционеры, искусствоведы, писатели воспринимали рококо высочайшим воплощением истинно французского стиля.

Главные герои картин Ренуара – уже буржуазия, не дворянство. Тем не менее, французские буржуа проводили досуг в цветущих парижских парках, садах, опере, кафе. Идеализированным пейзажам рококо Ренуар предпочитает более реалистическое воспроизведение. Отдельной темой выступает натюрморт. Данный жанр, используемый Ренуаром, напоминает картины Жана Батиста Симеона Шардена. Внимание к деталям и декоративным элементам – излюбленный мотив импрессионистов, впрочем, не лишенный практического подхода. Декоративность любили коллекционеры того времени.

Сроки экспонирования: март-июнь 2022 года.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежной музейной прессы

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