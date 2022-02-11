Стартовал прием заявок на участие в питчинге «Время кино» для региональных проектов work-in-progress

Питчинг для кинопроектов в стадии реализации состоится в Казани в рамках Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.

Чтобы принять участие в питчинге, необходимо заполнить форму заявки по ссылке

К участию принимаются работы в следующих категориях:

Игровое полнометражное кино – заявки полнометражных игровых фильмов продолжительностью свыше 60 минут.

Игровое короткометражное кино – заявки короткометражных игровых фильмов продолжительностью до 45 минут.

Документальное кино.

Заявителем может выступать сценарист, режиссер или продюсер из региона РФ в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки.

«Питчинг, как часть кинопремии нацелен, прежде всего, на поддержку региональных кинематографистов. Что мы подразумеваем под понятием «региональный проект»? Автор или большая часть съемочной группы из региона и/или фильм снят на региональной локации. Возможно межрегиональное взаимодействие и вариант, когда кинематографисты снимают в разных городах, в том числе — в столице, но в фильме ярко виден региональный контекст: проблематика, образы, ресурсы, быт, тема и т.д. У нас были такие примеры. Мы знаем природу тех проектов, которые потенциально ожидаем получить и хотим поддержать. Формат work-in-progress позволит помочь фильмы на стадии выхода к зрителю», – говорит руководитель Дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Отметим, что прием заявок продлится до 10 марта 2022 г. По результатам работы экспертного совета, состоящего из продюсеров, режиссеров, редакторов и сценаристов, рейтинговым голосованием будет сформирован шорт-лист. Питчинг пройдет в Казани в конце марта.

Лауреаты питчинга в каждой номинации получат денежный приз от «Время кино» в рамках проекта Межрегиональной кинопремии «Алтын тэлинке» (Золотая тарелка) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ. Общий призовой фонд питчинга составляет 700 000 рублей и будет распределен следующим образом:

Игровое полнометражное кино – 350 000 рублей;

Игровое короткометражное кино – 150 000 рублей;

Документальное кино – 200 000 рублей.

Средства могут быть потрачены на завершение съемочного процесса, финальную сборку (звук, монтаж), любой вид работ на этапе postproduction, продвижение кинопроекта.

В качестве дополнительных призов могут быть: продюсирование проектов, поддержка в реализации кинопроектов, прохождение практики на студиях, сертификаты от образовательных партнеров, бесплатное предоставление или скидки на различного вида услуги в области кинематографа, ценные призы и другое.

Автором и инициатором Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка) выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ. Официальный информационный партнер кинопремии – международный интернет-портал «ПрофиСинема». Информационный партнер кинопремии – онлайн-издание для профессионалов кинобизнеса CINEMAPLEX.

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