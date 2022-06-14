КАЛИНИНГРАД: Празднование 350-летия со дня рождения Петра I в Кафедральном соборе

Что ни говори, а Петр I претворил Россию в империю, великую державу. Ему мы обязаны Санкт-Петербургом – величественным городом мира. Поворот во всей русской истории и культуре был настолько масштабен, что юбилейные торжества по праву заслужили настоящее историческое действо. Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Георгий Свиридов – музыкальный венок императору.

«Великое посольство Петра Первого» — соединение драматического, артистического, исторического, музыкального искусства и мастерства. То были праздник, торжество. Сколь хороши были хоры – Молодежный хор Калининграда, концертный хор «Радость» ДМШ имени Р. Глиэра, Балтийский казачий хор, столь же прекрасен Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.

Русская музыка, в которой слышны звоны колоколов, должна была быть с нами в этот день, как и «Домский собор» Микаэла Таривердиева, кантаты, псалмы, ибо воистину «нам внятно всё». Историческое действо объединило времена – от поэзии XIX века до музыки XXI. «Сложилась многокрасочная палитра того, что услышала публика. Специально для нашей программы современные композиторы создали произведения», – рассказывает органистка Евгения Кривицкая – автор идеи, лауреат премии Москвы.

Так, композитор Петр Корягин написал «Оду Петру Великому» на стихи Петра Вяземского, Анжелика Комиссаренко – «Русский концерт для органа с оркестром» на стихи кн. Петра Романова (Великого). Царь – деятель, царь – преобразователь, царь – победитель (вспомним Полтаву!). Европейскую науку он проходил в Амстердаме, Лондоне, Вене, но сначала – Кенигсберг, Пиллау, где было обучение артиллерийскому мастерству. Ничего не пропадает и не исчезает в истории и культуре России, всё остается – музыка, поэзия, город на воде – его архитектура, дворцы, музеи – и Медный всадник.

Русское слово Александра Пушкина, Виктора Козлова, Якова Полонского, звучало в этот день, с глубоким воодушевлением прочитанное Петром Татарицким. Время Петра Великого – громадное, ни разу не спокойное, но бурное, кипящее, знаменательное.

Марина АБРАМОВА

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