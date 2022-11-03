Торжество русского духа

Дни культуры Алтайского края в Москве продлились четыре дня и проходили на самых престижных площадках российской столицы. Они открылись в Большом зале консерватории грандиозным концертом русской музыки.

«В юбилейные Дни Алтайского края в Москве акцент был сделан на академические и просветительские программы и это целиком и полностью отвечает миссии нашего концертного агентства Силакультуры.рф. Просветительская деятельность и популяризация классической музыки —это моя личная страсть и вклад в развитие современного общества.

В моей копилке организация культурных и просветительских проектов в разных городах и на разных площадках России: Новосибирск, Томск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Тверь, Курск, Псков, конечно Москва. Но в этот раз была особая ответственность, так

Большой зал Московской консерватории это одна из культовых и самых значительных концертных площадок в России. Счастлива, что все задуманное получилось и самое главное, что до сих пор мы получаем благодарственные отзывы от наших слушателей»,-поделилась директор концертного агентства «Сила Культуры.рф» Марьяна Бердникова.

Перед столичной публикой выступил старейший на Алтае профессиональный музыкальный коллектив — Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Уже более полувека он ведет активную просветительскую деятельность. «Сейчас в Москве проходят дни Алтайской культуры. Наша филармония представляет два концерта, первый из которых организован в самом значимом и намоленном зале России — в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Около десяти лет назад мы здесь уже играли с дирижером Владимиром Рыловым, который тогда возглавлял оркестр. А сегодня выступили с дирижером Дмитрием Лузиным, представляющим екатеринбургскую школу дирижирования. Вдобавок играли со столичными солистами», — рассказала директор Государственной филармонии Алтайского края Елена Надточий.

Гастрольные выступления алтайцев так и были названы организаторами – «Великие русские концерты». Сделать акцент на национальной музыке – идея очень правильная и даже необходимая в период, когда страна переживает непростые времена. Тем более, что кладезь русской музыки поистине неисчерпаем, и что особенно отрадно – он постоянно прирастает новыми сочинениями. Гастроли музыкантов знаменитого сибирского края – Алтая, известного на весь мир своими уникальными природными красотами, — подчеркивают идею единения огромной страны, силы ее духа и величия ее культуры. В программе инаугурационного концерта Дней Алтайского края, которые проходили в Москве в середине октября, были гармонично объединены хиты русской классической музыки и совсем свежее сочинение молодого московского композитора – продолжателя традиций русской композиторской школы.

Вступительное слово на себя взял Денис фон Мекк – представитель знаменитой меценатской династии, общественный деятель и волонтер культуры. Он сосредоточился на личностях Чайковского и Рахманинова, двух великих русских композиторах, отношения между которыми были доверительными и теплыми: первый в свое время увидел во втором надежду русской музыки и продолжателя ее великих традиций, в свою очередь, младший боготворил старшего, избрав его творчество своей путеводной звездой в искусстве, не боясь считаться старомодным, стопроцентным романтиком в век, когда в моде были уже совсем «другие песни». Интересные факты из жизни композиторов оратор перемежал цитатами из книг и прессы тех лет – получился любопытный экскурс в эпоху fin du siècle, вершинный период искусства старой России. А еще фон Мекк в своем выступлении настаивал на органичной русскости обоих классиков – сомневаться в этой аксиоме не приходится.

Сочинения классиков составили основу афиши концерта. В первом отделении прозвучал Третий фортепианный концерт Рахманинова – популярное, любимое публикой сочинение, исполняемое в наших залах весьма часто. Солировал петербургский пианист Александр Лубянцев, известный как своими сложными отношениями с Конкурсом Чайковского, так и удивительными интровертными интерпретациями известных классических опусов. В его исполнении наиболее интересны были лирические фрагменты сочинения, требующие прозрачности фактуры и поэтического настроения – мягкость, мечтательность, задушевность, тонкость на грани романтической болезненности. В кульминации же яркость эмоций и четко обозначенная экспрессия были даны с некоторой дистанцией, как своего рода философский взгляд на проявления страстей – Рахманинов у Лубянцева вышел более погруженным в себя, чем к этому привыкла широкая публика, чувства оказались более нежными и эфемерными, не выплескивающимися полноценно наружу и захлестывающими зал, а словно удерживаемыми подспудно и оттого сохраняющими свою таинственность, даже в момент наивысшего напряжения. И в этом была и необычность, и привлекательность интерпретации. С оркестром Алтайской филармонии под управлением маэстро Дмитрия Лузина у солиста был явлен превосходный контакт, при этом в какой-то степени оркестровый «аккомпанемент» усиливал эмоциональный накал исполнения.

Второе отделение открыла московская премьера – была исполнена «Сибирская поэма» Алексея Чернакова, симфоническая картина-приношение величию и красоте сибирской земли. Сочинение уже звучало в городах Сибири, теперь его могли оценить и столичные меломаны. Могучая сила сибирской природы, ширь рек и грандиозность сказочных лесов, звуки природы и суровые хмури климата – все слышится в этом ярком произведении, в котором многослойность оркестровой фактуры гармонично соседствует с выразительной и ясной мелодикой. Маэстро Лузин и Алтайский оркестр с блеском донесли до слушателей красоту и свежесть новой партитуры, с которой поэтика и эпичность находятся в счастливом балансе, показывая разные грани сибирского характера. Сочинения Чернакова все чаще звучат в российских залах – как столичных, так и региональных: музыка молодого автора все больше находит признание, находит своего слушателя. Памятно, например, концертное исполнение в 2018 году его оперы «Вещий сон» в этих же стенах: история любви на фоне батальных сцен Отечественной войны 1812 года оказалась тогда по-настоящему музыкально захватывающей.

Финалом и кульминацией вечера стало исполнение супер-хита «всех времен и народов» – Первого фортепианного концерта Чайковского, феноменально сыгранного московской пианисткой Еленой Дроздовой. Техническая безупречность и глубокая одухотворенность, яркая экспрессия и полная самоотдача, тонкая музыкальность и философская эпичность – вот богатая палитра музыкантских качеств игры Дроздовой, заставляющая воспринимать заигранное сочинение как абсолютно свежее и душевно трогающее. Удивительное сочетание силы, даже мощи, четко прослушиваемой в игре пианистки, с интеллектуальной изысканностью, ласковой задушевностью, неслезливой меланхолией вызывает эффект настоящего, полноценного объема русского характера, той многомерной оптики, через которую вдруг, в один момент становится понятной та самая пресловутая таинственная русская душа, разгадывать которую можно долго, а почувствовать – сразу. Если есть медиум-проводник, способный в звуке сказать так много, донести невербально все эти мысли посредством эмоции: Елена Дроздова, безусловно, является таким уникальным медиумом, способный в миг раскрыть тайники русской души.

Но это вовсе не означает, что пианистка – лишь мастер узкой темы. Ее бис – не менее хитовый до-диез-минорный вальс Шопена – оставляя место славянской меланхолии, дает сразу и другое измерение: утонченный европеизм, эстетство высшей пробы, поданной изящно и естественно. Русская задушевность при этом никуда не ушла – и эта теплая краска делала дроздовского Шопена еще более близким отечественному слушателю. Елена Дроздова известна интерпретациями и иной европейской музыки – например, блистательным прочтением листовских опусов, поэтому ее шопеновский бис в этом смысле не оказался сюрпризом, а лишь подтвердил многогранность и универсализм исполнительского таланта пианистки.

Александр МАТУСЕВИЧ,

Фото — Алексей МОЛЧАНОВ

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