Галерея Классической Фотографии представит мультимедийный проект Андрея Троицкого «Пространство – Превращения»

С 7 апре­ля по 9 мая 2021 года Гале­рея Клас­си­че­ской Фото­гра­фии пред­ста­вит муль­ти­ме­дий­ный про­ект совре­мен­но­го рос­сий­ско­го фото­гра­фа Андрея Тро­иц­ко­го «Про­стран­ство – Пре­вра­ще­ния». Экс­по­зи­ция про­во­дит­ся при под­держ­ке посоль­ства Фран­ции и Фран­цуз­ско­го инсти­ту­та в России.

«Про­стран­ство – Пре­вра­ще­ния» – это исто­рия путе­ше­ствия в про­стран­стве памя­ти и вре­ме­ни, где про­стран­ство – окру­жа­ю­щий и внут­рен­ний мир чело­ве­ка, а пре­вра­ще­ния – вре­мя и про­ис­хо­дя­щие с нами изме­не­ни. Выстав­ка вклю­ча­ет в себя серию из 27 чёр­но-белых фото­гра­фий, рас­ска­зы­ва­ю­щих о пере­лом­ных момен­тах в жиз­ни фото­гра­фа: о столк­но­ве­нии со смер­тью, поис­ке люб­ви и сво­е­го пред­на­зна­че­ния. «Это рас­сказ о внут­рен­них собы­ти­ях, но у внут­рен­ней реаль­но­сти своя пара­док­саль­ная логи­ка, поэто­му она сюр­ре­а­ли­стич­на, – рас­ска­зы­ва­ет Тро­иц­кий. – Я исполь­зо­вал метод рекон­струк­ции: сна­ча­ла искал в каж­дом собы­тии его суть, а затем пере­да­вал ее в кон­крет­ном обра­зе. В каче­стве испол­ни­те­лей я при­гла­шал дру­зей и кол­лег, кото­рые в неко­то­рых слу­ча­ях были при­част­ны к тем собы­ти­ям, о кото­рых я рас­ска­зы­ваю, или были их участниками».

Как утвер­жда­ет Андрей, его фото­гра­фии слу­жат «сво­е­го рода экс­трак­том этих собы­тий». Каж­дая рабо­та посвя­ще­на кон­крет­но­му эпи­зо­ду и сопро­вож­да­ет­ся корот­ким тек­стом, кото­рый явля­ет­ся неотъ­ем­ле­мой частью обра­за и помо­га­ет зри­те­лю вклю­чить­ся во вре­мен­ной кон­текст. По замыс­лу авто­ра, экс­по­зи­ция сопро­вож­да­ет­ся музы­кой в сти­ле dark ambient, напи­сан­ной музы­кан­та­ми из несколь­ких стран.

Рабо­та над про­ек­том заня­ла четы­ре с поло­ви­ной года и про­хо­ди­ла в Рос­сии и во Фран­ции. Фото­гра­фии, пред­став­лен­ные на выстав­ке, полу­чи­ли высо­кую оцен­ку экс­пер­тов и кура­то­ров. «Я выбрал рабо­ты Андрея, пото­му что оце­нил его поэ­ти­че­ский под­ход, он затро­нул мои чув­ства. Сила фото­гра­фии в пря­мой свя­зи с нашим вооб­ра­же­ни­ем, и его рабо­ты гово­ри­ли с моим вооб­ра­же­ни­ем. Мне очень нра­вит­ся его порт­рет жен­щи­ны с цве­та­ми», – гово­рит член жюри гол­ланд­ско­го LensCulture и дирек­тор фото­служ­бы газе­ты «Le Monde» Нико­ля Жименес.

По мне­нию теат­раль­но­го фото­гра­фа Еле­ны Лапи­ной, рабо­ты Андрея Тро­иц­ко­го про­ни­за­ны лич­ны­ми пере­жи­ва­ни­я­ми и ощу­ще­ни­ем жиз­ни. «А, то, что про­чув­ство­ва­но душой авто­ра, – счи­та­ет она, – может най­ти отклик и в душе зри­те­ля». «Сила это­го про­ек­та состо­ит в пара­док­саль­ном соеди­не­нии душев­ной искрен­но­сти и тон­ко выстро­ен­ных сюже­тов, – уве­рен кура­тор про­ек­та Олег Арна­у­тов, – Андрей в сво­ей рабо­те сле­ду­ет инту­и­тив­но­му под­хо­ду, и когда инту­и­ция соеди­ня­ет­ся с отто­чен­но­стью фор­мы, рож­да­ет­ся искусство».

Андрей Тро­иц­кий – при­зёр фото­фе­сти­ва­ля в Токио, обла­да­тель пер­во­го места на кон­кур­се Monovision Photography Awards в Лон­доне, уче­ник фото­гра­фа и тео­ре­ти­ка фото­гра­фии Алек­сандра Лапи­на, кинорежиссер.

В рам­ках выстав­ки «Про­стран­ство – Пре­вра­ще­ния» гостей ждут встре­чи с авто­ром, мастер-клас­сы и мно­гое дру­гое. Тор­же­ствен­ное откры­тие экс­по­зи­ции состо­ит­ся 7 апре­ля в 19.00. Вход на вер­ни­саж свободный.

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