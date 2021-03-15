Галерея Классической Фотографии представит мультимедийный проект Андрея Троицкого «Пространство – Превращения»

С 7 апреля по 9 мая 2021 года Галерея Классической Фотографии представит мультимедийный проект современного российского фотографа Андрея Троицкого «Пространство – Превращения». Экспозиция проводится при поддержке посольства Франции и Французского института в России.
«Пространство – Превращения» – это история путешествия в пространстве памяти и времени, где пространство – окружающий и внутренний мир человека, а превращения – время и происходящие с нами изменени. Выставка включает в себя серию из 27 чёрно-белых фотографий, рассказывающих о переломных моментах в жизни фотографа: о столкновении со смертью, поиске любви и своего предназначения. «Это рассказ о внутренних событиях, но у внутренней реальности своя парадоксальная логика, поэтому она сюрреалистична, – рассказывает Троицкий. – Я использовал метод реконструкции: сначала искал в каждом событии его суть, а затем передавал ее в конкретном образе. В качестве исполнителей я приглашал друзей и коллег, которые в некоторых случаях были причастны к тем событиям, о которых я рассказываю, или были их участниками».
Как утверждает Андрей, его фотографии служат «своего рода экстрактом этих событий». Каждая работа посвящена конкретному эпизоду и сопровождается коротким текстом, который является неотъемлемой частью образа и помогает зрителю включиться во временной контекст. По замыслу автора, экспозиция сопровождается музыкой в стиле dark ambient, написанной музыкантами из нескольких стран.
Работа над проектом заняла четыре с половиной года и проходила в России и во Франции. Фотографии, представленные на выставке, получили высокую оценку экспертов и кураторов. «Я выбрал работы Андрея, потому что оценил его поэтический подход, он затронул мои чувства. Сила фотографии в прямой связи с нашим воображением, и его работы говорили с моим воображением. Мне очень нравится его портрет женщины с цветами», – говорит член жюри голландского LensCulture и директор фотослужбы газеты «Le Monde» Николя Жименес.
По мнению театрального фотографа Елены Лапиной, работы Андрея Троицкого пронизаны личными переживаниями и ощущением жизни. «А, то, что прочувствовано душой автора, – считает она, – может найти отклик и в душе зрителя». «Сила этого проекта состоит в парадоксальном соединении душевной искренности и тонко выстроенных сюжетов, – уверен куратор проекта Олег Арнаутов, – Андрей в своей работе следует интуитивному подходу, и когда интуиция соединяется с отточенностью формы, рождается искусство».
Андрей Троицкий – призёр фотофестиваля в Токио, обладатель первого места на конкурсе Monovision Photography Awards в Лондоне, ученик фотографа и теоретика фотографии Александра Лапина, кинорежиссер.
В рамках выставки «Пространство – Превращения» гостей ждут встречи с автором, мастер-классы и многое другое. Торжественное открытие экспозиции состоится 7 апреля в 19.00. Вход на вернисаж свободный.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.