Галерея Люмьер откроет первую в России выставку голландского фотографа Пола Брунса

Галерея Люмьер на Большой Полянке представляет первую в России персональную выставку «Голландская палитра» фотографа Пола Брунса. В состав проекта вошли крупноформатные композиции из серий “Urban Tapestries”, “Patterns in Perspective” и “Transformations”, над которыми автор работал последние годы. В основе творчества Пола Брунса — архитектурная фотография, которую автор воплощает в абстрактных визуальных образах. Путешествуя по городам Нидерландов, странам Европы, Америки, Азии, Пол Брунс «собирает» узоры, цветные включения городского ландшафта и создаёт собственную уникальную палитру. Для автора важно преодолевать повседневную реальность и утилитарную составляющую зданий, поэтому яркие и выверенные композиции показаны вне контекста окружающей среды. Реалистичность фотографий Пола Брунса подчёркивается крупным форматом работ, представленных в рамках выставочного проекта «Голландская Палитра». Играя с симметричным орнаментом оконных проемов или повторяя мозаичные пролёты пожарных лестниц, автор создаёт сложные визуальные лабиринты, предлагая зрителю погрузиться в новое измерение — увидеть привычное городское пространство в новом ключе.

Paul Brouns, “Dutch Folklore Mix”, 2014 (C-print, dibond, gloss lamination, 120×120 cm, edition 5). Courtesy Lumiere Gallery x Paul Brouns

Paul Brouns, “Walking the Line”, 2018 (C-print, dibond, gloss lamination, 120×120 cm, edition 5). Courtesy Lumiere Gallery x Paul Brouns

Paul Brouns, “Flight of Imagination”, 2014 (C-print, dibond, gloss lamination, 120×120 cm, edition 5). Courtesy Lumiere Gallery x Paul Brouns

Цвет, ритм и геометрия — основные элементы авторского стиля, благодаря которым Пол Брунс достигает графичности и экспрессии кадров. В работе с цветом и линиями автор черпает вдохновение в живописных работах Поля Клее, Пита Мондриана, Дэвида Хокни и Марка Тоби. В своем творчестве Пол Брунс проводит параллель между абстрактной визуальной формой и музыкой, так как в его работах ритм и композиция так же важны, как в джазовых и инструментальных музыкальных произведениях.

Для серии “Urban Tapestries” основополагающими являются конструктивные элементы зданий – окна, двери, стены – снятые фронтально фасады оживают благодаря работе автора с цветом, отражением, тенью и формируют абстрактное полотно городской архитектуры. Творческие поиски первой серии нашли дальнейшее развитие в проекте “Patterns in Perspective”, где фотограф

обращается к точке съемки, играет с глубиной перспективы и симметрией. В серии “Transformations” Брунс прибегает к художественной манипуляции и с помощью своих изображений создает композиции с новыми измерениями и мирами.

Знакомство российского арт-рынка с фотографом состоялось в 2021 году, когда Галерея представила автора на арт-шоу DA!Moscow. По словам основателя Галереи Люмьер Натальи Григорьевой-Литвинской, работы Пола Брунса уже полюбились московским коллекционерам, а тема урбанистики глазами современной голландской фотографии с ее непредсказуемым цветом нам всем нужна сегодня больше, чем когда-либо.

Работы Пола Брунса регулярно представляют на международных ярмарках искусства: The Other Art Fair (США), India Art Fair (Индия), First Art Fair (Нидерланды), Barcelona Art Fair (Испания), Tokyo Art Fair (Япония). В 2018 году вышло первое издание книги Пола Брунса “The Music of Architecture” с ретроспективой творчества фотографа. В 2022 году в рамках Венецианской художественной биеннале работы Пола Брунса были представлены на выставке “Personal Structures” по приглашению Европейского культурного центра Италии. Пол Брунс (род. 1967) — голландский фотограф, живет и работает в городе Алмере (Нидерланды). В 1990 году окончил Академию Изящных Искусств в Тилбурге по специальности «Живопись, графика и фотография».

В своих визуальных исследованиях городского пространства автор открывает абстрактную, ритмичную поэзию архитектуры. «Я надеюсь, что благодаря моей работе зрители научатся ценить и наслаждаться визуальной музыкой, которая нас окружает», — делится автор.

Выставка работает 13.10.2022 — 26.02.2023.

