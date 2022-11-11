Мультимедиа, комиксы, аудиоспектакль: Музей Москвы запускает «‎Проект 1812»

В 1812 исчезает старая, довоенная Москва, сохранившаяся сегодня лишь в немногих памятниках, и возникает новая. Как страна, город и люди переживали эти исторические события? Узнать об этом поможет «Проект 1812», в рамках которого Музей Москвы будет публиковать комиксы, интервью, подкасты и видео экскурсии. На месяц страница музея «ВКонтакте» станет площадкой для исторического марафона. Музей Москвы реализует проект в партнерстве со студией Sorted при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

С 10 ноября в соцсети каждый день будут публиковаться комиксы, интервью и подкасты с историками, москвоведами, искусствоведами и другими экспертами, а также видеоэкскурсии и аудиогид, посвященные развитию Москвы. В первых выпусках можно будет увидеть экскурсии по Петровскому путевому дворцу и особняку Ростопчина на Лубянке.

«Проект 1812» покажет, как изменились элементы градостроения, отобразит летописи предыдущих веков, а также расскажет истории очевидцев в видеоформате. Краеведы и историки обсудят самые важные моменты тех времен: архитектуру, восстановление городов, изменения исторического облика после военных событий. Для молодежной аудитории в рамках проекта выпустят исторические комиксы, а также подготовят иммерсивный аудиоспектакль, привязанный к историческим событиям и реальным улицам Москвы — его озвучил популярный рэп-исполнитель L’One.

В рамках офлайн-части «Проекта 1812» в Центре Гиляровского до 4 декабря открыта интерактивная инсталляция, посвященная 210-летию Отечественной войны.

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