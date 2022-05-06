Галерея pop/off/art представляет выставку Ивана Новикова «Нет»

Галерея pop/off/art представляет выставку ключевого представителя молодого поколения московских художников Ивана Новикова «Нет». Значимое влияние на формирование особенного живописного строя и художественного языка оказало длительное исследование взаимосвязи экологических, социальных, политических и художественных процессов.

Двадцать новых живописных работ, выполненных в оригинальной авторской технике, будут интегрированы с тотально видоизмененным пространством галереи pop/off/art. Художник отказывается от репрезентации в классическом «белом кубе» и задает точную траекторию движения зрителя, сталкивающегося теперь с ограничениями и новым визуальным опытом восприятия живописи.

В проекте «Нет» Новиков обозначает неустойчивое положение искусства, имеющего дело с неопределенностью и трудностью высказывания. Автор проблематизирует диалог зрителя и художника, который сегодня не может состояться: находится под запретом или исключен из актуальной повестки. Экспозиция решена таким образом, чтобы показать состояние отмененного для зрителя искусства и отсутствие возможности для слова или художественного образа быть явленным.

Иван Новиков (р. 1990) — художник, куратор и преподаватель. Выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова, Института «База», МВШСЭН (Шанинка) и Манчестерского Университета. Сооснователь независимой площадки «Центр Красный» в Москве. Член редакционного совета «Художественного журнала». Заведующий кафедрой живописи в Институте «База». Персональные выставки Новикова проходят с 2011 г. С 2008 г. его работы регулярно появляются на ведущих российских и европейских площадках в составе групповых выставочных проектов и международных биеннале. В 2015-2016 гг. дважды удостоился гранта программы поддержки молодых художников музея «Гараж», в 2017 г. гранта патронской программы фонда Cosmoscow. В 2015 и 2018 гг. стал финалистом конкурса Фонда V-A-C и Антверпенского музея современного искусства на приобретение работ молодых российских авторов для коллекции последнего. Номинант Премии Кандинского в категории «Молодой художник» (2015). Номинант Премии Инновация в категории «Кураторский проект» (2016) и в категории «Книга года» (2021). Номинант Премии Зверева (2021). Работы находятся в собраниях Московского музея современного искусства (Москва), Музея современного искусства Гараж (Москва), Государственного центра современного искусства (Москва), Центра современного искусства «Заря» (Владивосток), в ряде частных и корпоративных коллекций. Живет и работает в Москве.

Галерея pop/off/art основана в 2004 году в Москве искусствоведом Сергеем Поповым. Галерея представляет российских и международных авторов, фокусируясь на художниках постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы. Принимает участие в крупнейших ярмарках современного искусства в Европе. Галереей организовано несколько десятков музейных проектов в России. Располагается на территории ЦСИ «Винзавод», Москва.

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